Theo tờ Times of Israel, truyền thông Anh mới đây đã dẫn nguồn tin từ 3 quan chức Mỹ hé lộ Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello đang được coi là mục tiêu hàng đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

"Ông Cabello là người kiểm soát các lực lượng an ninh ở Venezuela, được biết tới như một nhân vật theo đường lối cứng rắn và ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro. Dù vẫn đang được chọn để đóng vai trò quản lý trong thời gian chuyển tiếp, vẫn có những quan ngại về khả năng ông Cabello trở thành nhân tố gây bất ổn", một quan chức Mỹ thông tin.

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello. Ảnh: Con El Mazo Dando

Một quan chức khác nói Washington đã cảnh báo ông Cabello qua các kênh trung gian, rằng nếu không hỗ trợ Tổng thống lâm thời Rodriguez đáp ứng các yêu cầu của Mỹ, ông có thể trở thành mục tiêu tiếp theo sau ông Maduro.

"Trên thực tế, Mỹ muốn tránh kịch bản phải đưa ông Cabello ra khỏi Venezuela vì đây là hành động tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngoài ông Cabello, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino cũng được xem là một mục tiêu tiềm năng. Chiến dịch thực thi pháp luật của Washington vẫn chưa kết thúc", nguồn tin của truyền thông Anh nhận định.

Trong ngày 6/1, Tổng thống lâm thời Venezuela Rodriguez tuyên bố "không có bất kỳ thế lực bên ngoài nào điều hành Venezuela". Đây được coi là động thái nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của ông Cabello và ông Lopez, 2 quan chức có lập trường cứng rắn và vẫn đang nắm nhiều quyền ở quốc gia Nam Mỹ.