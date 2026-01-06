Ông Maduro và vợ. Ảnh: Instagram Cilia Flores

Theo báo New York Times, các công tố viên đã từ bỏ quan điểm cho rằng "Cartel de los Soles" là một tổ chức có thật.

Cáo buộc ban đầu được đưa ra trong một bản cáo trạng của bồi thẩm đoàn năm 2020, mô tả "Cartel de los Soles" là một nhóm tội phạm có tổ chức do Tổng thống Venezuela Maduro đứng đầu và tham gia vào hoạt động buôn bán ma túy quy mô lớn.

Cáo buộc này đã trở thành nền tảng cho chiến dịch gây sức ép của Washington với Caracas và được Mỹ viện dẫn nhiều lần để lý giải cho việc leo thang các biện pháp trừng phạt cũng như các hoạt động quân sự.

Tháng 7/2025, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa băng đảng trên vào danh sách các tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, các chuyên gia về tội phạm và ma túy ở Mỹ Latinh từ lâu đã lưu ý "Cartel de los Soles" không phải là một tổ chức có thể kiểm chứng, mà chỉ là một thuật ngữ lóng do truyền thông Venezuela đặt ra vào những năm 1990 để mô tả tình trạng tham nhũng trong giới quan chức quân đội, thay vì một băng đảng tồn tại trong thực tế.

Sự khác biệt trên hiện được phản ánh trong bản cáo trạng sửa đổi do Mỹ công bố sau khi ông Maduro bị lực lượng đặc nhiệm nước này bắt giữ. Dù Mỹ hiện vẫn cáo buộc ông Maduro tham gia âm mưu buôn bán ma túy nhưng bản cáo trạng đã bỏ đi tuyên bố "Cartel de los Soles" tồn tại như một băng đảng thực sự. Bộ Tư pháp Mỹ hiện định nghĩa "Cartel de los Soles" là một hệ thống bảo trợ, một văn hóa tham nhũng, sản sinh từ lợi nhuận ma túy".

Ngày 3/1, Tổng thống Venezuela Maduro và vợ bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ ở nhà riêng tại Caracas, rồi đưa lên máy bay, tàu chiến tới New York, Mỹ để đối mặt với các cáo buộc liên bang.