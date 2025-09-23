“Phát triển hạ tầng số” và “Hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số” đã được xác định là 2 trong 6 nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng cho chuyển đổi số quốc gia.

Việt Nam cũng đã nhận thức rõ, muốn chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số cũng như phát triển kinh tế số, xã hội số thì cần có hạ tầng số mạnh. Riêng với mạng băng rộng di động 5G, mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là mạng này được phủ sóng tới 99% dân số, hướng tới phát triển mạng di động tiên tiến thế hệ tiếp theo.

Là tập đoàn công nghệ toàn cầu đã có mặt tại Việt Nam thời gian dài, năm ngoái, Cisco đã công bố chương trình tăng tốc chuyển đổi số quốc gia – CDA tại Việt Nam, với mục tiêu góp phần nâng cao năng lực công nghệ thông qua các sáng kiến quan trọng, tập trung vào 3 trụ cột chính gồm: Chuyển đổi số trong hạ tầng quốc gia, chuyển đổi số trong doanh nghiệp, và chuyển đổi số trong khu vực công.

Phòng lab 5G mới được Cisco đưa vào vận hành, đóng vai trò kiểm thử, đánh giá các giải pháp 5G RON theo nhu cầu riêng biệt, đồng thời cung cấp đào tạo thực hành công nghệ cho khách hàng.

Cisco vừa tái khẳng định cam kết đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam bằng việc ra mắt Phòng thí nghiệm mạng quang định tuyến 5G – 5G RON tại Hà Nội. Phòng lab này đóng vai trò kiểm thử, đánh giá các giải pháp 5G RON theo nhu cầu riêng biệt, đồng thời cung cấp đào tạo thực hành công nghệ cho khách hàng.

Là một hoạt động trong khuôn khổ chương trình CDA, Đây là một sáng kiến nhằm góp phần hỗ trợ triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam, trong đó phủ sóng 5G toàn quốc và thúc đẩy đổi mới sáng tạo với AI là những trụ cột then chốt.

Theo đại diện Cisco Việt Nam, Lào và Campuchia, công nghệ 5G kết hợp với kiến trúc RON đang mở ra những đột phá trong lĩnh vực băng thông rộng, IoT, nhà máy thông minh và các ứng dụng AI – từ đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tối ưu hiệu quả trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức như chi phí đầu tư lớn, hệ thống tích hợp phức tạp và thiếu hụt nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.

Việc đưa vào vận hành phòng lab 5G sẽ góp phần giúp giải quyết các thách thức hiện tại bằng cách tạo ra một môi trường thử nghiệm dành cho các nhà mạng và doanh nghiệp. Tại đây, nhà mạng có thể kiểm chứng tốc độ, khả năng mở rộng và giá trị kinh doanh từ kiến trúc 5G RON, phù hợp với nhu cầu thực tế của từng đơn vị.

Ngoài việc góp phần tạo điều kiện cho việc ứng dụng AI và triển khai kết nối thế hệ mới cho các nhà cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp và người dân, phòng lab 5G RON còn là trung tâm đào tạo kỹ năng, trang bị cho các kỹ sư mạng Việt Nam kiến thức về những công nghệ tiên tiến như RON, định tuyến phân đoạn, ACI và tự động hóa.

Nhờ đó, nhiều khách hàng thử nghiệm, bao gồm 2 nhà mạng lớn nhất cả nước cùng các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam và ASEAN, đã và đang tận dụng phòng lab này để kiểm thử khả năng tương tác, xác thực các ứng dụng AI và tăng tốc quá trình hiện đại hóa mạng lưới.