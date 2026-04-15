Theo Kyiv Independent, phát biểu tại một sự kiện ở quận Athen, bang Georgia ngày 14/4, ông Vance nhớ lại việc bị một người Mỹ gốc Ukraine chất vấn về lời kêu gọi ngừng viện trợ cho Kiev. Nhà lãnh đạo Mỹ kể: "Anh ta rất tức giận với tôi vì tôi nói rằng chúng ta nên dừng tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine... Tuy nhiên, đó là một trong những điều tôi tự hào nhất, chính quyền đương nhiệm đã nói với châu Âu rằng họ có thể mua vũ khí cho Kiev nhưng Mỹ sẽ không mua và không gửi vũ khí tới Ukraine nữa".

Trong một sự thay đổi hoàn toàn so với chính quyền của người tiền nhiệm Joe Biden, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấm dứt gần như tất cả viện trợ mới cho Kiev, khiến châu Âu phải gánh vác chi phí quốc phòng cho Ukraine.

Các đối tác châu Âu đã chi trả phần lớn viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm 2025, bao gồm cả việc mua các tên lửa đánh chặn Patriot cực kỳ quan trọng và các loại vũ khí khác do Mỹ sản xuất.

Kiev cho hay, việc giao hàng bị chậm trễ và tình trạng thiếu hụt đạn dược phòng không diễn ra trong bối cảnh Ukraine hứng chịu các cuộc không kích mùa đông dữ dội của Nga. Ukraine cho rằng ​​sự thiếu hụt sẽ trầm trọng hơn khi cuộc xung đột Mỹ - Iran gây căng thẳng cho nguồn cung.

Trong chính quyền của Tổng thống Trump, Phó Tổng thống JD Vance là một trong những người chỉ trích mạnh mẽ nhất việc viện trợ cho Ukraine. Ông đóng vai trò trung tâm trong một cuộc tranh cãi công khai giữa ông Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 2/2025 dẫn đến việc Mỹ tạm dừng tất cả hỗ trợ cho Ukraine trong một thời gian ngắn.

Tuần trước, Phó tổng thống Mỹ cũng cáo buộc ông Zelensky "đe dọa" Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hungary Viktor Orban và cho rằng số phận của các vùng lãnh thổ tranh chấp ở miền đông Ukraine chỉ là "cuộc mặc cả về... vài kilomet vuông".

Ông Zelensky đáp trả bằng cách chỉ ra rằng ông Vance không tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình và các quan chức tham gia có lẽ sẽ hiểu rõ hơn giá trị của lãnh thổ Ukraine.