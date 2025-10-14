Biến thịt trâu Ấn Độ thành bò Wagyu "xịn" bán giá gấp 5 lần

Ngày 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết đã triệt phá một ổ nhóm chuyên sản xuất và tiêu thụ thực phẩm giả trên địa bàn thành phố và nhiều tỉnh, thành.

Các đối tượng biến thịt trâu Ấn Độ thành bò Wagyu "xịn" bán giá gấp 5 lần. Ảnh: CACC

Cụ thể, ngày 19/9, phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hida, đặt tại thôn Dền, xã Hoài Đức, Hà Nội. Tại hiện trường, nhân viên công ty bị bắt quả tang đang bơm phụ gia vào thịt trâu nhằm giả dạng thịt bò cao cấp thương hiệu “Hidasan”.

Qua điều tra, công an xác định: Nguyễn Thị Phương Thảo – Tổng Giám đốc Công ty Hida – đã câu kết với Trần Hoàng Phước, Giám đốc Công ty SK FOODS VIET NAM, để tổ chức sản xuất thịt bò giả gắn mác cao cấp.

Lợi dụng xu hướng ưa chuộng thịt bò Wagyu của người tiêu dùng, Thảo nhập khẩu thịt trâu đông lạnh kém chất lượng từ Ấn Độ với giá khoảng 120.000 đồng/kg, sau đó dùng phụ phẩm tạo vân mỡ để giả thịt bò Nhật, đóng gói dưới nhãn mác "Hidasan" và bán ra thị trường với giá từ 400.000-600.000 đồng/kg.

Từ tháng 5/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã sản xuất và tiêu thụ hơn 14 tấn thịt trâu giả thịt bò, phân phối tại nhiều địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TPHCM.

Khám xét kho hàng và nhà máy, lực lượng chức năng thu giữ: 65 tấn thịt trâu và thịt bò giả. 17 tấn bột phụ gia dùng tạo vân mỡ. Hệ thống máy móc chuyên dụng phục vụ việc sản xuất thực phẩm giả.

Kết quả giám định tại Viện Kiểm nghiệm Quốc gia cho thấy: 24/29 mẫu thịt mang nhãn "thịt bò" thực chất là thịt trâu. Cơ quan điều tra đang tiếp tục giám định các loại phụ gia để xác định liệu có chứa độc tố ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng hay không.

Liên quan vụ việc, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giam 4 bị can về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm”.

"Phù phép" nước máy thành Lavie, mỗi ngày bán trăm bình

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm" xảy ra tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội.

Vỏ bình Lavie được các đối tượng thu gom trôi nổi trên địa bàn. Ảnh: CACC

Trước đó, vào ngày 2/10/2025, Công an Thành phố tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất nước của đối tượng Lê Văn Viết (SN 1988; trú tại: phường Long Biên, TP Hà Nội) tại địa chỉ 294/74 Phan Đăng Lưu, xã Phù Đổng, Hà Nội.

Cơ quan Công an đã phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang dùng vòi bơm nước máy vào các bình Lavie (đã được chuẩn bị từ trước), thu giữ hơn 500 bình nước Lavie giả các loại 19 lít và 18,5 lít.

Tại nhà xưởng sản xuất, Lê Văn Viết cho lắp đặt hệ thống sản xuất, máy khò, máy dập date, màng co nilon, tem nhãn nước Lavie, các loại hóa chất tẩy rửa... để phục vụ cho việc sản xuất nước giả. Vỏ bình Lavie được các đối tượng thu gom trôi nổi trên địa bàn, sau đó vận chuyển, tập kết về xưởng sản xuất tại địa điểm nêu trên.

Tại đây, Lê Văn Viết chỉ đạo Phạm Tiến Hùng, Lê Thị Châm và Lý Quốc Khánh tiến hành sục, rửa, làm sạch để khô ráo rồi bơm trực tiếp nước máy vào bình.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: CACC

Trung bình mỗi ngày, Lê Văn Viết và đồng bọn sản xuất và bán ra thị trường được 100 bình nước Lavie, giá mỗi bình nước sản xuất ra khoảng 10.000 đồng và đối tượng Viết bán ra với giá gần 70.000 đồng/bình. Từ tháng 3/2025 đến hết tháng 1/10/2025, Viết bán khoảng 20.000 bình nước Lavie giả cho người dân sử dụng trên địa bàn TP Hà Nội.