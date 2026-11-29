Từ câu lạc bộ phụ nữ ở Tân Sơn đến tổ hòa giải tại các thôn, bản, Phú Thọ đưa những chuyện người dân thường gặp như tranh chấp đất rừng, tảo hôn vào nội dung phổ biến pháp luật.

Ở thôn Phú Lương, xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, bà Hoàng Thị Khuyến vừa là Bí thư Chi bộ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, vừa đảm nhận vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật. Chi hội có 149 hội viên, mỗi người một điều kiện tiếp cận thông tin. Theo bà Khuyến, muốn hướng dẫn chị em tìm hiểu chính sách, trước hết chính các thành viên câu lạc bộ phải biết dùng điện thoại để tìm đúng thông tin mình cần.

Câu lạc bộ ra mắt vào giữa tháng 8, trong một buổi sinh hoạt kết hợp phổ biến pháp luật với hướng dẫn kỹ năng số. Với phụ nữ trong bản, hai nội dung này liên quan trực tiếp đến nhau. Khi biết cách tra cứu và có người quen ngay trong chi hội để hỏi lại, chị em có thể tiếp tục tìm hiểu một chính sách sau khi buổi phổ biến đã kết thúc.

Bắt đầu từ việc người dân cần giải quyết

Ở vùng miền núi Phú Thọ, có những vướng mắc bắt đầu từ ranh giới giữa hai khoảnh đất rừng, cũng có những việc nảy sinh khi gia đình tính chuyện cưới hỏi cho con chưa đủ tuổi. Mỗi việc cần một cách tiếp cận. Với bất đồng về ranh giới đất ở, đất lâm nghiệp, tổ hòa giải cùng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tìm hiểu sự việc từ sớm.

Trong các đợt trợ giúp pháp lý lưu động, người dân còn được giải đáp những vấn đề liên quan đến đất đai.





Ở vùng miền núi Phú Thọ, có những vướng mắc pháp lý bắt đầu từ ranh giới giữa hai khoảnh đất rừng. Ảnh: DH

Với việc phòng ngừa tảo hôn, địa bàn tuyên truyền được mở rộng từ khu dân cư đến trường học. Phú Thọ đã xây dựng 13 mô hình điểm tại các xã và trường học, trong đó có trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, thu hút 3.300 lượt người tham gia. Đưa nội dung này vào trường giúp học sinh được tìm hiểu quy định về hôn nhân từ trước khi đứng trước quyết định lập gia đình.

Cách chuyển tải cũng thay đổi theo từng địa bàn. Tại thôn Mỹ Á, xã Thu Cúc, công an xã trực tiếp phổ biến pháp luật cho bà con người Mông.

Ở xã Nật Sơn, nhà văn hóa thôn trở thành nơi diễn các tiểu phẩm tuyên truyền. Qua tình huống trên sân khấu, người xem có thể theo dõi cách một sự việc phát sinh, cách các nhân vật ứng xử và liên hệ với chuyện ở gia đình mình.

Để tăng cường phổ biến pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số, xã Nật Sơn đã đưa chương trình trợ giúp pháp lý về nhà văn hóa các thôn. Những vấn đề được chọn để xây dựng tiểu phẩm đều liên quan đến quyết định của các gia đình, từ chuyện kết hôn khi chưa đủ tuổi đến cách ứng xử khi xảy ra bạo lực trong nhà.

Phú Thọ tăng cường phổ biến pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: DH

Qua lời thoại của nhân vật, cả cha mẹ và con cái đều có thể nhận ra phần việc liên quan đến mình. Đây là hoạt động thuộc Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Với những chuyện khó nói như bạo lực gia đình, một tình huống trên sân khấu có thể mở đầu cuộc trao đổi mà người xem chưa phải kể chuyện riêng. Còn với chuyện cưới sớm, đưa nội dung về tận thôn giúp cha mẹ, ông bà cùng tiếp cận những kiến thức mà con em được học ở trường. Hai cách làm bổ sung cho nhau, bởi quyết định dựng vợ, gả chồng ở tuổi nào còn liên quan đến suy nghĩ và cách ứng xử của người lớn trong gia đình.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ, hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật cần được nhìn nhận qua thay đổi trong nhận thức, hành vi và khả năng vận dụng pháp luật của người dân. Vì vậy, ngành phối hợp với các địa phương lựa chọn nội dung theo từng nhóm đối tượng, gắn với những vấn đề phát sinh trong đời sống.

Về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tỉnh đã tập huấn pháp luật về hôn nhân và gia đình cho 29.541 lượt người DTTS; xây dựng 13 mô hình điểm tại các xã và trường học, đặc biệt là trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, với 3.300 lượt người tham gia; bồi dưỡng kỹ năng tư vấn cho 811 lượt cán bộ cơ sở.

Hoạt động này giúp phụ huynh, học sinh hiểu rõ hơn về độ tuổi kết hôn, sức khỏe sinh sản và hệ lụy của việc kết hôn sớm. Từ năm 2021 đến đầu năm 2025, các địa bàn ghi nhận 235 cặp tảo hôn, không phát sinh trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Tảo hôn vẫn còn là vấn đề cần kiên trì vận động, nhất là ở những nơi tập quán kết hôn sớm chưa được khắc phục.

Có người để hỏi ngay tại thôn, bản

Phú Thọ có hơn 1 triệu người dân tộc thiểu số. Riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gồm 72 xã với 1.195 thôn, trong đó 487 thôn đặc biệt khó khăn. Trên địa bàn rộng, có nơi dân cư sống cách xa nhau, người có uy tín trong cộng đồng là đầu mối để bà con trao đổi khi chưa rõ một quy định hoặc khi hai gia đình phát sinh mâu thuẫn.

Ông Nguyễn Hải, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ, cho biết tỉnh có 2.170 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo ông Hải, lợi thế của đội ngũ này là hiểu phong tục, nói được tiếng của bà con và nắm hoàn cảnh từng gia đình. Khi phối hợp với tổ hòa giải, họ có thể giúp làm rõ điều hai bên còn vướng trước khi cùng tìm cách giải quyết.

Bên cạnh các buổi gặp trực tiếp, tại trụ sở UBND các xã vùng khó khăn, tỉnh đã bố trí 88 điểm hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, nơi người dân có thể tìm văn bản và được hướng dẫn thực hiện thủ tục trực tuyến.

Tính từ năm 2019 đến tháng 11/2026, trên các địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có 4.332 vụ việc liên quan đến người dân tộc thiểu số đã được trợ giúp pháp lý.

Theo Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ, thời gian tới, ngành ưu tiên trợ giúp trực tiếp tại các địa bàn đặc biệt khó khăn. Với người dân ở bản xa, điều thiết thực là từ một câu hỏi ban đầu tại chi hội phụ nữ hay tổ hòa giải, họ biết tìm đến đâu khi vụ việc của gia đình cần người có chuyên môn hỗ trợ.