Qua nhiều thập kỷ gắn bó với TPHCM, cộng đồng người Chăm ở phường Chánh Hưng vẫn gìn giữ nếp sống đoàn kết, nghĩa tình. Góp phần tạo nên sự bình yên ấy là ông Châu Ly, người miệt mài đưa pháp luật vào đời sống, gìn giữ văn hóa và gắn kết cộng đồng.

Nếp sống "tốt đời, đẹp đạo" từ những con hẻm nhỏ

Từ những năm 1960, nhiều gia đình đồng bào dân tộc Chăm từ vùng đất An Giang đã rời quê hương lên TPHCM lập nghiệp. Giữa nơi “xứ lạ, quê người”, họ tìm đến nhau, quây quần sinh sống để nương tựa và giữ gìn nếp sinh hoạt đặc trưng. Trải qua nhiều thập kỷ, cộng đồng người Chăm tại phường Chánh Hưng ngày nay đã phát triển lớn mạnh với hơn 300 hộ dân, quy tụ gần 1.700 nhân khẩu, tạo nên một không gian văn hóa - tín ngưỡng đậm đà bản sắc giữa lòng thành phố.

Điểm tựa tinh thần lớn nhất của bà con nơi đây chính là thánh đường Jamiul Anwar. Không chỉ là nơi thực hành các nghi lễ tôn giáo của cộng đồng Chăm Islam, thánh đường còn là trung tâm gắn kết tình làng nghĩa xóm, nơi lan tỏa những giá trị sống nhân văn và ý thức thượng tôn pháp luật.

Công tác tuyên truyền pháp luật được ông Châu Ly khéo léo đưa vào các buổi hành lễ

Chia sẻ về đời sống của bà con tại địa phương, ông Châu Ly, Trưởng ban quản trị thánh đường Jamiul Anwar cho biết, đồng bào Chăm ở phường Chánh Hưng luôn giữ tinh thần đoàn kết, chăm lo làm ăn và chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với tâm niệm "sống tốt đời, đẹp đạo", ông Châu Ly xác định việc giữ gìn sự bình yên cho xóm ấp không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay từ chính nội lực của cộng đồng.

Đưa pháp luật vào đời sống qua các buổi sinh hoạt tôn giáo

Làm công tác tuyên truyền ở một cộng đồng đặc thù chưa bao giờ là điều dễ dàng. Ông Châu Ly cho biết, một bộ phận bà con trong xóm vẫn còn hạn chế về trình độ học vấn, dẫn đến việc tiếp cận và hiểu thấu đáo các văn bản, quy định pháp luật mới đôi khi gặp trở ngại. Nếu chỉ phổ biến theo cách hành chính khô khan, thông tin rất khó đi vào lòng người.

Trước khó khăn này, vị Trưởng ban quản trị thánh đường đã chọn cách tiếp cận mềm dẻo nhưng hiệu quả đó là lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật vào chính các sinh hoạt tôn giáo thường nhật.

Đều đặn vào mỗi thứ Sáu hàng tuần, trước giờ hành lễ chính thức tại thánh đường Jamiul Anwar, ông Châu Ly luôn dành ra khoảng 5-10 phút để trò chuyện cùng bà con. Ông nhắc nhở từng gia đình nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối tránh xa ma túy và các tệ nạn xã hội, giữ gìn nếp sống văn minh đô thị. Bên cạnh những buổi sinh hoạt chung, ông còn trực tiếp phối hợp cùng cán bộ chính quyền địa phương đến từng nhà để giải thích cặn kẽ các chính sách mới, giúp bà con hiểu đúng và làm theo.

Sự kiên trì ấy đã mang lại những chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của người dân. Trước đây, trong cộng đồng vẫn còn tồn tại rải rác tình trạng tảo hôn hoặc cha mẹ tự ý ép gả con cái theo nếp nghĩ cũ. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng tiếng nói phân tích thấu tình đạt lý của ban quản trị thánh đường, bà con đã nhận thức được hệ lụy của việc kết hôn sớm, từ đó đồng lòng xóa bỏ hoàn toàn hủ tục này.

Lớp dạy tiếng Chăm tại thánh đường Jamiul Anwar

"Bà con người Chăm Islam tại đây luôn tâm niệm sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Khi mọi người đều hiểu luật và giữ gìn đạo đức, cuộc sống của chính gia đình mình và cả cộng đồng mới thực sự bình yên, phát triển," ông Châu Ly khẳng định.

Nhờ sự đồng thuận cao từ người dân kết hợp với sự tuần tra thường xuyên của lực lượng dân phòng và hệ thống camera an ninh được lắp đặt phủ khắp các tuyến hẻm, tình hình an ninh trật tự tại khu vực đồng bào Chăm sinh sống luôn được đảm bảo. Từ lâu, nạn trộm cắp vặt hay gây rối trật tự công cộng đã không còn xuất hiện, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người dân mỗi khi đi làm xa hay sinh hoạt về đêm.

Nặng lòng với công tác an sinh và mạch nguồn tiếng mẹ đẻ

Không chỉ là cầu nối đưa pháp luật đến với người dân, ông Châu Ly còn được bà con kính trọng bởi tấm lòng nhân ái, luôn hết mình vì công tác an sinh xã hội. Trong cộng đồng hơn 300 hộ dân, vẫn còn những hoàn cảnh kém may mắn, người già neo đơn hoặc những trường hợp không may mắc bệnh hiểm nghèo cần sự trợ giúp.

Mỗi khi hay tin có gia đình gặp biến cố, ông Châu Ly lại đứng ra vận động sự chung tay của bà con trong xóm đạo, đồng thời chủ động làm cầu nối đề xuất chính quyền địa phương có phương án hỗ trợ kịp thời. Nhờ uy tín cá nhân và sự minh bạch, tận tâm, mọi lời kêu gọi của ông đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Người góp công, người góp của, tinh thần tương thân tương ái của đồng bào Chăm tại phường Chánh Hưng nhờ vậy luôn được thắp sáng qua từng nghĩa cử thiết thực.

Song song với việc chăm lo đời sống vật chất và giữ gìn an ninh, nỗi trăn trở lớn khác của ông Châu Ly là làm sao để thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên giữa đô thị hiện đại không quên đi cội nguồn dân tộc. Ông thường xuyên vận động các bậc phụ huynh duy trì thói quen giao tiếp bằng tiếng Chăm trong sinh hoạt gia đình hàng ngày, xem đó là cách tự nhiên nhất để nuôi dưỡng tình yêu văn hóa cho con trẻ.

Đặc biệt, ngay trong khuôn viên thánh đường Jamiul Anwar, một lớp học tiếng Chăm miễn phí dành cho các em học sinh đã được duy trì. Đều đặn mỗi buổi tối, sau giờ học ở trường phổ thông, các em nhỏ lại ríu rít tìm đến thánh đường. Tại đây, các em vừa được hướng dẫn thực hành nghi lễ tôn giáo, vừa được thầy giáo tận tình dạy từng mặt chữ, cách phát âm tiếng mẹ đẻ. Hình ảnh những đứa trẻ chăm chú đánh vần tiếng Chăm dưới ánh đèn thánh đường mỗi tối đã trở thành nét đẹp bình dị, minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa truyền thống giữa nhịp sống hiện đại.

Đánh giá về những đóng góp của vị Trưởng ban quản trị thánh đường Jamiul Anwar, ông Vũ Trung Tuấn Đạt (Chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã hội phường Chánh Hưng) nhận xét, ông Châu Ly là một người có uy tín lớn và có tầm ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng người Chăm trên địa bàn. Trong mọi phong trào của địa phương, ông luôn thể hiện tinh thần năng nổ, trách nhiệm cao, tích cực phối hợp cùng chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt các quy định của pháp luật cũng như tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Giữa sự phát triển sôi động của TPHCM, cộng đồng người Chăm tại phường Chánh Hưng vẫn giữ được cho mình một không gian sống nghĩa tình, kỷ cương và đậm đà bản sắc. Ở đó, những người có uy tín như ông Châu Ly chính là những "nhịp cầu" vững chắc, nối liền ý Đảng với lòng dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt.