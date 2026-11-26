Phát huy uy tín và trách nhiệm trong cộng đồng, người có uy tín trong đồng bào Khmer tích cực tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ cơ sở.

Giữ vững an ninh, trật tự từ cơ sở

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, lực lượng Công an đã phối hợp với chính quyền các cấp đẩy mạnh triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer.

Cùng với đó, công tác phát triển đảng viên trong vùng có đông đồng bào Khmer được các cấp ủy đảng trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Những đảng viên là người dân tộc Khmer khi đứng vào hàng ngũ của Đảng đã trở thành “cầu nối” trong việc truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với Nhân dân, góp phần cải thiện diện mạo và nâng cao đời sống người dân ở vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer.

Song song đó, người có uy tín đã tích cực đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo vào cuộc sống; tiên phong vận động xóa bỏ các tập tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động mê tín dị đoan; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện tốt các phong trào tại địa phương.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, người có uy tín trực tiếp đến từng địa bàn ấp để nắm bắt tình hình dư luận, tư tưởng trong đồng bào Khmer. Đồng thời, nhắc nhở người dân không chia sẻ, lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng; nâng cao cảnh giác trước các hành vi lợi dụng vụ việc để lôi kéo, xuyên tạc, kích động thù hằn, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Tiết mục trình diễn nhạc cụ ngũ âm góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc Khmer tại Vĩnh Long

Anh Sơn Hồng Minh, Bí thư Chi bộ ấp Bình La, xã Song Lộc, cho biết: “Với phương châm ‘chủ động, linh hoạt’, tôi đã phối hợp với Công an xã tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trực tiếp đến từng hộ dân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để hỗ trợ, đồng hành cùng bà con trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, tôi luôn sâu sát địa bàn, nắm bắt tình hình cơ sở, đồng thời tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu đầy đủ, đúng đắn về sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương”.

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Xã Phong Thạnh, tỉnh Vĩnh Long là địa bàn có trên 80% dân số là đồng bào dân tộc Khmer, chủ yếu sinh sống bằng nghề nông. Tuy nhiên, trước sự phát triển của khoa học, công nghệ và mạng xã hội, một số đối tượng chống đối như Thạch Nga, Thạch Thị Hoa Ri thường xuyên sử dụng các trang mạng xã hội để đăng tải nhiều bài viết, video và phát trực tiếp với nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống các cơ quan Nhà nước và chính quyền địa phương.

Qua đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo thống kê, trên địa bàn xã có 9 người có uy tín. Với trách nhiệm và uy tín của mình, những người này thường xuyên phối hợp với lực lượng công an các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, thông qua các cuộc họp dân và các dịp lễ hội tại chùa của đồng bào Khmer; đồng thời, thường xuyên thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng xấu để người dân biết, nâng cao cảnh giác và chủ động phòng tránh.

Đặc biệt, người có uy tín còn tích cực tuyên truyền đến đồng bào Khmer và Nhân dân trên địa bàn về tính nhân văn, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước thông qua các chính sách đặc xá và hỗ trợ nhà ở. Qua đó, giúp gia đình các đối tượng hiểu rõ hơn sự quan tâm, khoan hồng của Nhà nước; đồng thời vận động những người từng vi phạm pháp luật thay đổi nhận thức, hành vi, quyết tâm sửa chữa sai lầm và chấp hành tốt các quy định của địa phương sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Đồng bào Khmer tham gia các hoạt động lễ hội truyền thống, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại úy Thạch Ma Lây, Phó Trưởng Công an xã Phong Thạnh, tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Người có uy tín có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Họ luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương, là sợi dây kết nối, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng vững chắc.

Đồng thời, họ là những hạt nhân tích cực, chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng và đời sống của đồng bào dân tộc để kịp thời phản ánh đến các cơ quan chức năng có liên quan.

Đặc biệt, người có uy tín giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc”.

Thời gian qua, các chính sách dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm triển khai thực hiện nhất quán, hiệu quả. Cùng với đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer quan tâm, thực hiện thường xuyên ngay từ cơ sở. Nhờ đó, công tác định hướng tư tưởng trong Nhân dân đạt hiệu quả, góp phần chủ động phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống phát sinh.

Với vai trò và trách nhiệm của mình, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là những luận điệu xuyên tạc chính sách dân tộc; qua đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.