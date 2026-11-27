Đồng bào dân tộc thiểu số ở Pù Nhi đang từng bước phát huy nội lực, chủ động vươn lên cải thiện đời sống với sự đồng hành của những người lính quân hàm xanh.

Từ thay đổi nhận thức đến chủ động làm kinh tế

Trên địa bàn xã biên giới Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa, địa hình chủ yếu là đồi núi dốc, canh tác nhiều khắc nghiệt. Trước đây, phần lớn đồng bào Mông chỉ quen sản xuất tự cung tự cấp, chăn nuôi thả rông, phụ thuộc tự nhiên. Những năm gần đây, tư duy cũ dần nhường chỗ cho tinh thần cầu thị. Thay vì nhận hỗ trợ rồi để đó, bà con chủ động học kỹ thuật, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp thổ nhưỡng để tạo thu nhập ổn định.

Sự chuyển biến từ nội tại của người dân có vai trò "tiếp lửa" bền bỉ từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa). Xác định giúp dân thoát nghèo bền vững không thể làm thay, đơn vị triển khai các mô hình sát thực tế như nuôi bò sinh sản, nuôi gà, trồng táo mèo, sa nhân... Sau khi được bộ đội hướng dẫn từ cải tạo đất, chọn giống đến phòng dịch, bà con nhanh chóng tiếp thu, biến kiến thức được truyền đạt thành kinh nghiệm của chính gia đình mình.

Điển hình cho ý chí vượt khó ấy là gia đình chị Giàng Thị Sáng ở bản Cá Nọi, xã Pù Nhi. Từng khó khăn do chưa biết cách chăn nuôi bài bản, ngay khi được Đồn Biên phòng Pù Nhi hỗ trợ mô hình nuôi gà, chị Sáng tích cực học quy trình chăm sóc, chủ động phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Từ lúng túng ban đầu, chị dần nắm vững kỹ thuật, biết tính toán quy mô đàn phù hợp. Dịp Tết vừa qua, đàn gà mang về hơn 20 triệu đồng, tiếp thêm động lực để chị mở rộng sản xuất, thoát khỏi lối làm ăn manh mún.

Tương tự, tại bản Cơm (xã Pù Nhi), gia đình anh Thao Văn Va cũng là điểm sáng về tinh thần tự vươn lên. Từ nguồn lợn, gà, cá giống được hỗ trợ, anh Va bám sát hướng dẫn của bộ đội biên phòng, chịu khó chăm sóc và nhân rộng đàn vật nuôi. Khi làm chủ kỹ thuật và có thu nhập ổn định, anh chủ động tích lũy vốn xây nhà mới, chăm lo việc học cho các con.

Trung tá Lê Trung Đức, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pù Nhi chia sẻ, đơn vị luôn gắn hỗ trợ vật chất với nâng cao nhận thức, thực hiện phương châm "4 cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào). Nhờ bám bản, sát dân, bộ đội nắm rõ nhu cầu từng hộ để trao "cần câu" phù hợp, giúp bà con tự tin đứng trên đôi chân mình.

Cán bộ Đồn Biên phòng Pù Nhi dạy chữ cho cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tự giác bài trừ hủ tục, bắt nhịp chuyển đổi số

Không chỉ năng động phát triển kinh tế, sự trưởng thành trong nhận thức của đồng bào còn thể hiện qua việc tự giác xóa bỏ tập quán lạc hậu. Trước đây, địa phương tồn tại tục tổ chức tang lễ kéo dài tới 8 ngày, không dùng quan tài và giết mổ nhiều trâu, bò, lợn, gà, gây tốn kém và mất vệ sinh môi trường. Từ tháng 6/2013, khi Đồn Biên phòng Pù Nhi phối hợp chính quyền địa phương kiên trì vận động xây dựng mô hình văn hóa tang lễ, bà con đã từng bước thấu hiểu và tự nguyện thay đổi.

Tiên phong cho cuộc vận động này là dòng họ Lâu, cùng sự đồng lòng của già làng, trưởng bản và người có uy tín. Đến nay, việc đưa người mất vào quan tài, rút ngắn tang lễ còn 2 - 3 ngày, hạn chế giết mổ gia súc và loại bỏ mê tín đã trở thành nếp sống mới được đông đảo đồng bào tự giác thực hiện, vừa giữ bản sắc tốt đẹp, vừa tiết kiệm nguồn lực đầu tư cho sản xuất.

Song song với đó, đồng bào vùng biên Pù Nhi còn cho thấy tinh thần cầu tiến khi chủ động tiếp cận công nghệ. Khu tăng gia sản xuất của Đồn Biên phòng Pù Nhi với những luống rau xanh tốt, chuồng trại quy củ trở thành "lớp học trực quan" thu hút bà con đến tham quan, học hỏi và áp dụng vào vườn nhà. Đặc biệt, qua mô hình "Biên phòng đồng hành cùng chuyển đổi số nơi biên giới", người dân từng bước làm quen môi trường số, chủ động tra cứu thông tin thị trường, kỹ thuật nông nghiệp, chính sách dân tộc và kiến thức phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

Đồn Biên phòng Pù Nhi hiện quản lý, bảo vệ 21,839 km đường biên giới cùng 8 mốc quốc giới và 3 cọc dấu trên địa bàn 3 xã, nơi sinh sống của 2.989 hộ dân với 14.371 nhân khẩu. Song song với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, đơn vị luôn sát cánh cùng địa phương triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới. Thực tiễn tại đây khẳng định, mọi nguồn lực đầu tư chỉ thực sự bền vững khi khơi dậy được nội lực và ý chí vươn lên của chính đồng bào, góp phần kiến tạo cuộc sống ấm no và củng cố thế trận lòng dân nơi phên dậu Tổ quốc.