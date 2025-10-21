Theo Times of Israel, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani ngày 21/10 đã lên án Israel vì những hành động quân sự vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với Hamas ở Gaza.

"Chúng tôi phản đối mọi hoạt động của Israel tại Palestine, đặc biệt là biến Dải Gaza thành khu vực không còn phù hợp cho con người sinh sống và liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn. Dải Gaza là một phần không thể tách rời của các vùng lãnh thổ Palestine và nhà nước Palestine. Cộng đồng quốc tế cần gây sức ép để buộc Israel phải chịu trách nhiệm về hành động của họ", ông Al Thani nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thừa nhận thỏa thuận ngừng bắn do ông làm trung gian đang gặp khó khăn, đồng thời cảnh báo sẽ "tiêu diệt" Hamas nếu nhóm này không tuân thủ các điều khoản.

Quân đội Israel tại Dải Gaza. Ảnh: IDF

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực từ ngày 10/10, theo đó Hamas đồng ý trả tự do cho toàn bộ con tin Israel bị giam giữ tại Gaza để đổi lấy việc phóng thích các tù nhân và người bị giam giữ Palestine. Tuy vậy, cả hai bên sau đó đều cáo buộc đối phương không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận.

Hiện chính phủ Israel chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của Qatar, nhưng một quan chức thuộc Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu đã nói rằng Tel Aviv "sẽ không trừng phạt Hamas nếu nhóm này tiếp tục trao trả thi thể con tin".

"Họ đang muốn kéo dài thời gian, rõ ràng Hamas có thể trao trả nhiều thi thể con tin hơn. Nhưng nếu Hamas tiếp tục trao trả các thi thể một cách đều đặn thì chúng tôi sẽ không có động thái quân sự. Nhưng mọi thứ sẽ thay đổi nếu quá trình này kéo dài quá lâu mà không có lý do thỏa đáng", nguồn tin của Times of Israel cho biết.

Vào ngày 19/10, Israel đã bị tố vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi khi tiến hành một loạt cuộc không kích vào Dải Gaza, khiến hàng chục người thiệt mạng. Theo báo cáo của Cơ quan y tế Dải Gaza, đã có ít nhất 80 người chết và hơn 300 người bị thương vì các cuộc tấn công của Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.