Chelsea bị Brentford cầm hòa 2-2, đánh rơi điểm số quý giá với bàn gỡ của "siêu dự bị" Fabio Carvalho phút bù giờ.

Tân binh Joao Pedro chơi 79 phút trước lúc được thay thế bằng một nhân tố mới khác là Alejandro Garnacho.

HLV Maresca vẫn xếp Joao Pedro đá chính trước Brentford dù học trò không đủ thể lực - Ảnh: Standard

Sau trận, HLV Maresca thừa nhận, Joao Pedro yêu cầu không thi đấu vì gặp vấn đề về thể lực.

Điều đó cũng dễ hiểu, bởi tiền đạo 23 tuổi vừa chơi cả hai trận vòng loại World Cup 2026 cho tuyển Brazil trong kỳ nghỉ quốc tế.

Sau đó, Joao Pedro phải trải qua chặng bay dài từ Nam Mỹ về Anh, khiến sức khỏe bị bào mòn.

Dẫu vậy, chiến lược gia người Italia đã từ chối yêu cầu của cậu học trò, bởi ông đang thiếu lựa chọn trên mặt trận tấn công, sau khi Delap chấn thương, còn Nicolas Jackson chuyển sang Bayern Munich.

HLV Maresca cho biết: "Trước trận đấu, Joao Pedro bảo với tôi rằng, cậu ấy không đủ 100% thể lực và tốt hơn hết là không nên thi đấu.

Bởi vậy, tôi nghĩ đến trận gặp Bayern Munich ở Champions League giữa tuần tới, Joao Pedro sẽ ngồi dự bị.

Cậu ta ra sân trước Brentford vì đó là trận cầu trọng tâm. Nhưng khi lịch dày đặc, HLV cần phải lên kế hoạch cho nhiều phương án khác nhau."