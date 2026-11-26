Vừa xuất xưởng từ Đức với chỉ 25km trên đồng hồ, lô xe chiến đấu bộ binh KF-41 Lynx đầu tiên đã về tay Ukraine để làm nhiệm vụ đánh chặn UAV cảm tử của Nga ở tuyến sau.

Lô thiết giáp KF-41 Lynx mới xuất xưởng và sự thận trọng ở tuyến sau

Ngày 24/11/2026, Quân đoàn 18 của Lực lượng Vũ trang Ukraine chính thức xác nhận Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 21 đã tiếp nhận lô xe chiến đấu bộ binh (IFV - Infantry Fighting Vehicle) KF-41 Lynx đầu tiên do tập đoàn quốc phòng Rheinmetall của Đức chế tạo.

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Đây là kết quả của hợp đồng trị giá hàng chục triệu euro do chính phủ Đức tài trợ và công bố hồi đầu năm 2026, sau giai đoạn thử nghiệm nguyên mẫu đơn lẻ tại Ukraine từ năm 2025.

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Theo chia sẻ từ các binh sĩ kỹ thuật của Lữ đoàn 21, toàn bộ số xe này đều là hàng mới xuất xưởng trực tiếp từ dây chuyền tại Đức, với đồng hồ công tơ mét trên một số chiếc chỉ dừng ở mức 10 đến 25km.

Được trang bị tháp pháo hai người điều khiển Lance cùng đạn pháo tự động lập trình, xe chiến đấu bộ binh KF41 Lynx có thể tiêu diệt cả mục tiêu mặt đất lẫn các mối đe dọa trên không; các kíp chiến đấu Ukraine hiện đã sử dụng dòng xe này để đánh chặn UAV tấn công Shahed của Nga. Nguồn ảnh: Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 21/armyrecognition.com

Kíp chiến đấu gồm lái xe, trưởng xe và pháo thủ cũng vừa hoàn thành khóa huấn luyện chuyên sâu kéo dài 6 tuần tại Đức trước khi tiếp nhận khí tài.

Đáng chú ý, thay vì lập tức tung dòng thiết giáp hiện đại bậc nhất này ra tuyến đầu để dẫn dắt các mũi đột kích cơ giới, Ukraine đang duy trì lực lượng KF-41 Lynx ở khu vực tuyến sau.

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Ở thời điểm cuối năm 2026, việc đưa một cỗ máy trị giá từ 12 đến 16 triệu USD như KF-41 Lynx vào vùng hỏa lực dày đặc ở tiền tuyến sẽ đối mặt với rủi ro bị tiêu hao cực lớn, trong khi số lượng bàn giao đợt đầu mới chỉ dừng ở quy mô 5 chiếc.

Góc nhìn từ trên cao của xe chiến đấu bộ binh Lynx KF41. Ảnh chụp màn hình từ Quân đoàn 18 Ukraine/twz.com

Sức mạnh hỏa lực và công nghệ tháp pháo tự động hóa Lance của KF-41 Lynx

Về thiết kế kỹ thuật, KF-41 Lynx là một trong những dòng xe chiến đấu bộ binh bánh xích thế hệ mới có mức độ bảo vệ và khả năng mô-đun hóa cao nhất thế giới hiện nay.

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Xe có trọng lượng chiến đấu khoảng 44 tấn, tốc độ tối đa trên đường bằng đạt 70–80 km/h, vận hành bởi kíp lái 3 người và chở được tiểu đội 8 binh sĩ bộ binh với lớp giáp tổng hợp chống đạn xuyên giáp cỡ trung và mìn chống tăng.

Kiến trúc điện tử mở của xe cho phép tích hợp nhanh chóng các cảm biến quang - điện tử thế hệ mới, hệ thống nhận thức tình huống 360 độ cùng tổ hợp tên lửa chống tăng dẫn đường và súng máy đồng trục 7,62 mm.

Ukraine nhận quái thú KF-41 Lynx hiện đại nhất thế giới săn UAV Shahed Nga. Ảnh chụp màn hình từ Quân đoàn 18 Ukraine/twz.com

Điểm nhấn công nghệ biến KF-41 Lynx thành một nền tảng tác chiến đa năng nằm ở tháp pháo có người điều khiển Lance 2 được tự động hóa mức độ cao.

Hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số cho phép cả trưởng xe lẫn pháo thủ đều có thể độc lập phát hiện, khóa mục tiêu và khai hỏa chỉ bằng thao tác trên màn hình điều khiển.

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Vũ khí chính của tháp pháo là pháo tự động cỡ nòng 30 mm hoặc 35 mm (tùy cấu hình chuyển đổi mô-đun) với cơ số 250 viên đạn sẵn sàng chiến đấu và góc nâng nòng lên tới +45 độ.

Chính góc nâng cao kết hợp với hệ thống đo xa laser và máy tính đạn đạo chính xác đã mở ra khả năng tác chiến phòng không tầm thấp cho một phương tiện vốn sinh ra để hỗ trợ bộ binh mặt đất.

Máy bay không người lái (UAV) Geran 4 đang ngày càng trở thành một loại vũ khí gây nhiều thách thức mà Nga sử dụng để xuyên thủng các hệ thống phòng không. Nguồn: X/twz.com

Cơ chế dùng đạn lập trình nổ trên không đánh chặn UAV Shahed

Trong bối cảnh kho đạn tên lửa phòng không truyền thống của Ukraine liên tục bị bào mòn bởi các đợt tập kích đường không quy mô lớn của Nga, Lữ đoàn 21 đã xác định một nhiệm vụ thực tế cho KF-41 Lynx ở tuyến sau là tham gia săn lùng và bắn hạ các dòng UAV cảm tử tầm xa Shahed/Geran.

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Trong quá trình huấn luyện tại Đức, các kíp xe Ukraine cũng đã thực hành thành công bài bắn tiêu diệt các mục tiêu bay kích thước nhỏ như UAV góc nhìn thứ nhất (FPV).

Cơ chế đánh chặn mục tiêu trên không của KF-41 Lynx dựa vào loại đạn lập trình nổ trên không (tương tự công nghệ đạn AHEAD 35 mm hoặc đạn KETF 30 mm của Rheinmetall).

Ukraine đã nhận được những xe chiến đấu bộ binh KF-41 Lynx đầu tiên. Đây là một trong những dòng xe chiến đấu bộ binh hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Ảnh: UNIVERSAL DEFENSE

Khi cảm biến quang - điện tử của xe khóa chặt đường bay của chiếc Shahed, máy tính điều khiển hỏa lực sẽ tự động tính toán vận tốc, hướng gió và khoảng cách tiếp cận.

Ngay tại thời điểm viên đạn rời nòng pháo, một cuộn cảm ứng ở đầu nòng sẽ lập trình thời gian kích nổ chính xác tới từng mili-giây cho ngòi nổ của từng viên đạn.

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Theo mô tả của kỹ thuật viên Lữ đoàn 21, pháo thủ chỉ cần bắn một loạt ngắn khoảng 5 viên đạn đón đầu quỹ đạo của chiếc Shahed; các viên đạn sẽ đồng loạt phát nổ ngay phía trước mũi mục tiêu, tạo ra một đám mây hàng trăm mảnh văng vonfram tốc độ cao xé nát khung thân và kích nổ đầu đạn của UAV trên không.

Giải pháp này không chỉ giúp Ukraine tận dụng tối đa năng lực của khí tài đắt tiền ở tuyến sau một cách an toàn, mà còn tạo thêm một lớp lá chắn phòng không cơ động với chi phí mỗi loạt bắn thấp hơn rất nhiều so với tên lửa phòng không.

(Theo armyrecognition.com, twz.com, defence-blog.com, united24media.com, newsukraine.rbc.ua, en.defence-ua.com)