Không quân Indonesia đang xem xét bổ sung bộ ba tên lửa Nga hiện đại gồm RVV-BD, Kh-31PD và Kh-35UE nhằm nâng tầm năng lực không chiến, chế áp phòng không và diệt hạm. ‘Bộ ba sát thủ’ này mạnh cỡ nào, khám phá ngay.

Bài toán nâng cấp hỏa lực tên lửa Nga đa nhiệm cho phi đội tiêm kích Sukhoi Indonesia

Trong nỗ lực duy trì sức răn đe trên không và bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn, giới quan sát quân sự khu vực gần đây đặc biệt chú ý tới thông tin Không quân Indonesia (TNI AU) đang tìm hiểu khả năng mua sắm gói vũ khí hàng không thế hệ mới do Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật (KTRV) của Nga chế tạo.

Trọng tâm của kế hoạch này xoay quanh ba dòng tên lửa Nga chuyên biệt gồm tên lửa không đối không tầm cực xa RVV-BD, tên lửa chống bức xạ tốc độ cao Kh-31PD và tên lửa chống hạm Kh-35UE.

Indonesia nhắm tới ‘bộ ba sát thủ’ tên lửa Nga cho phi đội tiêm kích Sukhoi. Ảnh: ASEAN Defense Studies

Hiện tại, xương sống sức mạnh không quân của Jakarta vẫn là phi đội tiêm kích hạng nặng dòng Flanker gồm Su-27SKM và Su-30MK2.

Dù sở hữu khung thân cơ động cao và bán kính tác chiến lớn, phi đội này sẽ gia tăng đáng kể uy lực nếu được tích hợp đồng bộ các dòng đạn dẫn đường tầm xa thế hệ mới của Nga, giúp mở rộng vùng kiểm soát không phận lẫn mặt biển mà không cần tiến sâu vào khu vực phòng không dày đặc của đối phương.

Tên lửa R-37M (với tên gọi xuất khẩu tên lửa RVV-BD) tại Triển lãm Hàng không MAKS. Ảnh: wikipedia

Tên lửa RVV-BD: Mũi tên siêu vượt âm săn diệt mục tiêu giá trị cao từ cự ly 200km

Trong bộ ba vũ khí được nhắc tới, tên lửa RVV-BD là cái tên gây chú ý nhất nhờ thông số tốc độ và tầm bắn vượt trội.

Đây thực chất là phiên bản xuất khẩu của dòng tên lửa không đối không tầm cực xa R-37M (NATO định danh là AA-13 Axehead) do Phòng thiết kế Vympel phát triển hoàn toàn độc lập cho các dòng tiêm kích hạng nặng của Nga.

Về mặt vật lý, tên lửa RVV-BD có trọng lượng phóng lên tới 510 kg, chiều dài khoảng 4,06 mét và mang theo đầu đạn nổ phá mảnh nặng 60 kg kích hoạt bằng ngòi nổ cận đích radar chủ động kết hợp ngòi chạm nổ.

Tên lửa Kh-31PD là biến thể mới nhất của dòng tên lửa chuyên sử dụng để diệt radar do Tập đoàn tên lửa chiến thuật của Nga phát triển. Ảnh: Rosoboronexport

Nhờ động cơ nhiên liệu rắn hai chế độ xung lực lớn, quả đạn đạt vận tốc tối đa lên tới Mach 6 (gấp 6 lần tốc độ âm thanh) và tầm bắn hiệu quả tới 200km đối với biến thể xuất khẩu.

Hệ thống dẫn đường của tên lửa RVV-BD hoạt động theo cơ chế hỗn hợp: ở giai đoạn đầu và giữa hành trình, tên lửa bay theo dẫn đường quán tính có hiệu chỉnh vô tuyến từ máy bay mẹ; khi tiếp cận mục tiêu ở pha cuối, đầu dò radar chủ động băng tần kép tự động khóa mục tiêu độc lập, cho phép tiêm kích phóng đạn rút lui ngay sau khi khai hỏa.

Với khả năng đánh chặn mục tiêu bay ở độ cao từ 15 mét sát mặt biển lên tới 25 km với vận tốc tối đa 2.500 km/h, tên lửa RVV-BD được tối ưu hóa để tiêu diệt các mục tiêu giá trị cao từ ngoài tầm với của tiêm kích hộ tống, bao gồm máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không (AWACS), máy bay tiếp dầu, máy bay trinh sát điện tử và oanh tạc cơ chiến lược.

Tên lửa Kh-35UE có kích thước gần như tương đồng với phiên bản Uran-E tiêu chuẩn, nhưng có tầm bắn gấp 2,5 lần và nhiều công nghệ tích hợp. Ảnh: QDND/Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024.

Tên lửa Kh-31PD và Kh-35UE: Cặp bài trùng chế áp phòng không và diệt hạm tầm xa

Bên cạnh khả năng chiếm ưu thế trên không, Không quân Indonesia cũng nhắm tới hai dòng tên lửa không đối đất và không đối hạm chủ lực của Nga để hoàn thiện năng lực tác chiến đa nhiệm cho phi đội Sukhoi.

Đầu tiên là tên lửa Kh-31PD (NATO định danh là AS-17 Krypton), phiên bản nâng cấp mở rộng tầm bắn của dòng tên lửa chống bức xạ Kh-31P chuyên dùng cho nhiệm vụ chế áp phòng không đối phương (SEAD).

Tên lửa Kh-31PD sử dụng động cơ phản lực dòng thẳng (ramjet) giúp duy trì tốc độ hành trình siêu thanh trên 1.000 m/s (hơn Mach 3), khiến các tổ hợp phòng không mặt đất có rất ít thời gian phản ứng.

Nhờ cải tiến khí động học và tăng dung tích nhiên liệu, tầm bắn tối đa của tên lửa Kh-31PD đạt 180-250 km tùy độ cao phóng, vượt xa phiên bản cũ.

Tên lửa trang bị đầu dò radar thụ động băng tần rộng L-130 có khả năng tự động dò tìm, phân loại và lao thẳng vào nguồn phát sóng của các đài radar cảnh giới, radar dẫn bắn tên lửa phòng không và trạm thông tin liên lạc đối phương với đầu đạn xuyên phá nổ mạnh nặng 110 kg.

Tại Vietnam Defence Expo 2024, tên lửa hành trình Kh-35UE được giới thiệu cùng tổ hợp tên lửa bờ Ruzbesh-ME. Ảnh: QDND/Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024.

Mảnh ghép cuối cùng là tên lửa Kh-35UE (NATO định danh là AS-20 Kayak), biến thể xuất khẩu hiện đại hóa sâu của dòng tên lửa hành trình chống hạm Kh-35.

Khác với tốc độ siêu thanh của tên lửa Kh-31PD, tên lửa Kh-35UE chọn cách tiếp cận tàng hình bằng quỹ đạo bay cận âm ở tốc độ khoảng 300 m/s (tương đương Mach 0,85) nhưng lướt cực thấp sát mặt biển ở độ cao chỉ từ 4 đến 15 mét để ẩn mình dưới đường chân trời radar tàu chiến.

Tên lửa Kh-35UE có tầm bắn tối đa lên tới 260 km và mang theo đầu đạn xuyên phá nổ mạnh nặng 145 kg kèm ngòi nổ giữ chậm, đủ sức đánh chìm hoặc loại khỏi vòng chiến đấu các tàu mặt nước có lượng giãn nước lên tới 5.000 tấn.

Hệ thống dẫn đường của tên lửa Kh-35UE kết hợp giữa dẫn đường quán tính, định vị vệ tinh và đầu dò radar chủ động pha cuối có khả năng kháng nhiễu cao, cho phép tên lửa tấn công chính xác cả mục tiêu trên biển lẫn các mục tiêu cố định ven bờ.

Nếu kịch bản trang bị đồng bộ cả ba dòng tên lửa RVV-BD, Kh-31PD và Kh-35UE trở thành hiện thực, phi đội tiêm kích Sukhoi của Indonesia sẽ sở hữu năng lực răn đe toàn diện từ không chiến ngoài tầm nhìn, phá hủy lưới phòng không mặt đất cho tới kiểm soát các tuyến hàng hải chiến lược ở cự ly hàng trăm kilomet.

(Theo defencesecurityasia.com, migflug.com, defense-studies.blogspot.com)