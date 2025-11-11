Giữa lúc căng thẳng biên giới Nga leo thang, Legioner - ‘kỵ sĩ thép’ mới từ Moscow - nổi lên như biểu tượng công nghệ quân sự đỉnh cao. Không chỉ lao vun vút 100 km/h với động cơ 200 mã lực, chiếc xe bán tải bọc thép này còn ‘thấy trước’ mọi mối đe dọa từ 3km nhờ camera nhiệt zoom 32x, kết hợp jammer (thiết bị gây nhiễu tín hiệu điện thoại, Wi-Fi, GPS) 8 kênh ‘dập tắt’ drone và tín hiệu kẻ thù. Dành riêng cho đặc nhiệm và lính biên phòng, Legioner biến phương tiện thành vũ khí thông minh, sẵn sàng định hình tương lai tác chiến hiện đại.

Xe bán tải bọc thép Legioner của Nga. Nguồn ảnh: Defence Blog

Xe bán tải bọc thép Legioner, do công ty Russkiye Boyevyye Mashiny (RBM) phát triển, ra đời từ bài học kinh nghiệm trong xung đột Nga-Ukraine và các khu vực xung đột khác.

Legioner lấp đầy khoảng trống giữa những chiếc xe tải dân sự thiếu bảo vệ và các xe bọc thép hạng nặng như BTR-82A, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa tính cơ động cao, khả năng tải trọng lớn và công nghệ tiên tiến.

Với thiết kế lấy cảm hứng từ các mẫu xe cổ điển BTR-40 và BTR-152 của Liên Xô, Legioner vẫn sở hữu vẻ ngoài thô kệch nhưng chắc chắn, dựa trên nền tảng GAZ-3308 Sadko – người kế thừa huyền thoại GAZ-66.

Chiếc xe này không chỉ vận chuyển nhân sự hay hàng hóa mà còn hỗ trợ logistics, sơ tán thương vong và thậm chí làm nền tảng cho các tổ đội phòng không di động.

Về mặt công nghệ cốt lõi, Legioner nổi bật với hệ thống động lực đáng tin cậy. Động cơ diesel YaMZ-234 công suất 200 mã lực mang lại sức mạnh vượt trội, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 100 km/h trên địa hình đa dạng nhờ hệ dẫn động 4x4 toàn thời gian.

Phạm vi hoạt động lên đến 750km mà không cần tiếp nhiên liệu, kết hợp với khả năng tải trọng 2,5 tấn, giúp Legioner dễ dàng chở thiết bị, đạn dược hoặc một tổ đội đặc nhiệm đến tiền tuyến mà không lo ‘kiệt sức’.

Trọng lượng tổng thể chỉ 6,5 tấn, xe vẫn duy trì sự linh hoạt, dễ dàng vượt qua địa hình gồ ghề, bùn lầy hay tuyết rơi – những thách thức thường gặp ở biên giới Nga.

Lớp bảo vệ là một trong những điểm mạnh nhất của Legioner, đạt tiêu chuẩn BR5 theo hệ thống Nga. Cabin bọc thép có thể chống chịu mảnh văng từ lựu đạn và đạn SVD cỡ 7.62x54mm với lõi thép từ khoảng cách 10m.

Hơn nữa, giáp xe còn hạn chế xuyên thủng từ súng máy hạng nặng 12.7mm ở khoảng cách dưới 100m và 14.5mm dưới 600m, dù có thể xảy ra hiện tượng bắn tung mảnh bên trong – một rủi ro mà các kỹ sư Nga đã giảm thiểu nhờ ghế ngồi chống sốc và vật liệu hấp thụ năng lượng.

Xe bán tải bọc thép Legioner của Nga. Nguồn ảnh: Defence Blog

Phần thùng hàng mở phía sau được thiết kế linh hoạt, cho phép lắp đặt tháp pháo với súng máy cỡ lớn như PKP Pecheneg 7.62mm, biến Legioner thành một nền tảng hỏa lực di động.

Nhưng điều thực sự làm Legioner trở thành "quái vật công nghệ" chính là các hệ thống giám sát và tác chiến điện tử tích hợp.

Hệ thống camera nhìn đêm kết hợp kính nhiệt cho phép phóng đại lên đến 32 lần (zoom 32x), phát hiện hình người ở khoảng cách xa tới 3km ngay cả trong bóng tối hoàn toàn hoặc thời tiết xấu.

Công nghệ này không chỉ hỗ trợ đặc nhiệm theo dõi kẻ xâm nhập biên giới mà còn tích hợp với các cảm biến khác để tạo bản đồ tình huống thời gian thực, giúp ra quyết định nhanh chóng trên chiến trường.

Bên cạnh đó, bộ thiết bị gây nhiễu điện tử 8 kênh – một tính năng cao cấp – có khả năng vô hiệu hóa tín hiệu liên lạc, drone trinh sát hoặc tên lửa dẫn đường của đối phương trong bán kính rộng, bảo vệ toàn bộ đơn vị khỏi các mối đe dọa vô hình.

Những công nghệ này được lắp đặt trên nền tảng mô-đun, dễ dàng nâng cấp theo nhu cầu nhiệm vụ, từ tuần tra biên giới đến hỗ trợ đặc nhiệm đột kích.

Legioner không chỉ là một chiếc xe bán tải bọc thép thông thường mà còn là minh chứng cho sự đổi mới của ngành công nghiệp quốc phòng Nga, tập trung vào tính thực tiễn và hiệu quả chi phí.

Với khả năng đa nhiệm, từ vận tải đến chiến đấu, Legioner hứa hẹn sẽ trở thành "người bạn đồng hành" không thể thiếu cho các lực lượng biên phòng và đặc nhiệm Nga trong những năm tới.

Khi xung đột biên giới ngày càng leo thang, Legioner chính là câu trả lời sắc bén: bảo vệ lãnh thổ bằng sức mạnh thông minh.