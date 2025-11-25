Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) trong một cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll. Ảnh: president.gov.ua

Một quan chức Mỹ nói với hãng tin CNN, cuộc họp bắt đầu hôm 24/11 và tiếp tục diễn ra trong hôm nay (25/11). Hiện chưa rõ phái đoàn Nga gồm những ai, song ông Driscoll là thành viên cấp cao nhất của đoàn Mỹ, vốn không bao gồm bất kỳ nhà ngoại giao nào.

Cuộc đối thoại giữa Bộ trưởng Lực quân Mỹ với đại diện Nga diễn ra sau khi các quan chức Mỹ và Ukraine thương thuyết tại Geneva, Thụy Sĩ hồi cuối tuần trước về đề xuất hòa bình 28 điểm do Mỹ soạn thảo với sự tham gia của Moscow và Kiev.

Các cuộc đàm phán là dấu hiệu mới nhất cho thấy sáng kiến của Mỹ nhằm tái khởi động tiến trình hòa bình tại Ukraine đang được thúc đẩy. Theo các quan chức ở Washington, cuộc gặp giữa các bên nhằm đặt nền móng cho đối thoại cấp cao hơn trong tương lai.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/11 cho biết, các đề xuất hòa bình mới hiện ít hơn 28 điểm và nhiều cân nhắc hợp lý hơn đã được xem xét. Nhà lãnh đạo này nói thêm, phái đoàn Ukraine ở Geneva đã về nước và báo cáo về dự thảo đề xuất mới. "Đây thực sự là cách tiếp cận đúng đắn. Tôi sẽ thảo luận các vấn đề nhạy cảm với Tổng thống Trump", ông Zelensky bày tỏ.

Điện Kremlin không đề cập nhiều tới kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay, đề xuất của Washington "về nguyên tắc có thể tạo cơ sở cho một giải pháp hòa bình cuối cùng".

Theo kênh ABC News, kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ chuyển cho Ukraine tại Geneva đã được sửa đổi thành kế hoạch hòa bình 19 điểm, không bao gồm vấn đề ân xá cũng như các giới hạn về quy mô quân đội Ukraine trong tương lai.