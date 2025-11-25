Theo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/11 xác nhận rằng kế hoạch hòa bình của Mỹ hiện đã được rút gọn so với 28 điểm ban đầu, nhưng không tiết lộ cụ thể về các chỉnh sửa.

"Sau cuộc gặp ở Geneva, số điểm trong dự thảo đã không còn là 28. Nhưng nhiều yếu tố hợp lý hơn đã được đưa vào khuôn khổ này", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky thừa nhận quá trình soạn thảo tài liệu cuối cùng sẽ rất khó khăn, nhưng nhấn mạnh rằng Ukraine trân trọng sự hỗ trợ từ các quốc gia khác cũng như cách tiếp cận mang tính xây dựng của Mỹ.

Cùng ngày, các hãng truyền thông như Financial Times, Washington Post và Bloomberg tiết lộ rằng dự thảo hòa bình của Mỹ đã được rút gọn còn 19 điểm, giảm gần 30% so với ban đầu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Hiện các nguồn tin chưa nêu rõ những điểm nào đã bị loại bỏ khỏi dự thảo, nhưng Bloomberg nói rằng phiên bản mới nhất của kế hoạch "đã loại bỏ kế hoạch phân bổ 100 tỷ USD tài sản Nga bị đóng băng cho nỗ lực tái thiết và đầu tư do Mỹ dẫn dắt tại Ukraine".

"Bản dự thảo điều chỉnh đã khiến cả Kiev lẫn Washington thấy được sự tích cực. Hiện còn rất ít điều khoản sót lại từ phiên bản gốc. Một số vấn đề quan trọng như lãnh thổ sẽ được thảo luận thêm bởi các nhà lãnh đạo", Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Serhii Kyslytsia nói ngày 24/11.

Nga tập kích hạ tầng năng lượng của Ukraine

Theo Pravda, Bộ Năng lượng Ukraine ngày 24/11 đã thông báo về việc Nga tập kích các cơ sở năng lượng của nước này tại Donetsk, Kharkiv, Chernihiv và Dnipropetrovsk.

"Nga đã tiếp tục nhắm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine trong ngày qua. Tình hình ở Dnipropetrovsk là đặc biệt khó khăn, khi đã có 60.000 hộ dân phải chịu cảnh mất điện", Bộ Năng lượng Ukraine cho biết.

Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tiết lộ, đã có tổng cộng 191 cuộc giao tranh được ghi nhận trong 24h qua, chủ yếu xảy ra ở xung quanh thành phố Pokrovsk.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát khu định cư Zatichye ở vùng Zaporizhzhia, đồng thời đánh chặn tổng cộng 60 UAV của đối thủ.