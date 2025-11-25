Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Theo hãng tin CNN, trong khoảng 1 giờ vào tối 24/11, người đứng đầu Ukraine đã đáp lại các bài đăng trên mạng xã hội, liên tục cảm ơn các lãnh đạo của một loạt nước với thông điệp: "Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn".

Các nhà lãnh đạo nhận được lời cảm ơn gồm Thủ tướng Estonia Kristen Michal, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson và Thủ tướng Luxembourg Luc Frieden cùng nhiều người khác.

Động thái trên diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, giới lãnh đạo Ukraine "hoàn toàn không biết ơn" những nỗ lực hòa bình do Mỹ dẫn đầu. Tuy nhiên, trên thực tế, ông Zelensky đã bày tỏ biết ơn nước Mỹ ít nhất 78 lần kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào đầu năm 2022.

CNN thống kê, Tổng thống Ukraine cũng bày tỏ lòng biết ơn cá nhân đối với Tổng thống Trump kể từ khi chính khách Cộng hòa này tái đắc cử nhiệm kỳ 2. Ông Zelensky đã cảm ơn nước Mỹ trên mạng xã hội, đôi khi còn gắn thẻ tài khoản của ông Trump. Người đứng đầu Kiev cũng nói trực tiếp với ông Trump, với những người được ông Trump bổ nhiệm và các thành viên Quốc hội Mỹ. Ông Zelensky đã bày tỏ lòng biết ơn ở Ukraine, ở Mỹ và ở các quốc gia khác.

Theo nghị sĩ Ukraine Yevheniia Kravchuk, ảnh hưởng của Mỹ với tư cách là một "siêu cường" toàn cầu là cần thiết để gây sức ép buộc Nga phải đối thoại và chấm dứt xung đột ở Ukraine.

"Tôi thực sự tin tưởng rằng Mỹ có lẽ là siêu cường mà Nga e ngại về mặt quân sự và về mặt trừng phạt kinh tế. Vì vậy, tôi cho rằng Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc gây sức ép với Nga", bà Kravchuk nói.

Về đề xuất chấm dứt xung đột do Mỹ đưa ra, nữ nghị sĩ này cho hay, phiên bản mới nhất có vẻ khác với đề xuất ban đầu của chính quyền Trump, chỉ còn 20 điểm thay vì 28 điểm như ban đầu. Bà Kravchuk nhận định, các cuộc đàm phán hiện tại là một phần của quá trình rất mong manh vì có nhiều bên tham gia.