Video: Telegram Shot

Hãng tin RT dẫn lời Veniamin Kondratyev, Thống đốc vùng Krasnodar của Nga mô tả vụ tập kích của UAV Ukraine ở khu vực Biển Đen là "một trong những vụ tấn công kéo dài nhất và có quy mô lớn" kể từ khi cuộc xung đột giữa hai nước láng giềng bắt đầu vào năm 2022. Quan chức này cho biết có 6 người bị thương và 7 khu chung cư cùng với 7 ngôi nhà nhỏ hơn đã bị hư hại.

Các video đăng tải trên kênh Telegram cho thấy, các UAV cảm tử đâm vào nhiều tòa nhà dân cư ở thành phố cảng Novorossiysk, nơi tọa lạc của một căn cứ hải quân của Nga.

Các cuộc tấn công cũng được ghi nhận tại các thị trấn nghỉ dưỡng ven biển Tuapse, Gelendzhik và Sochi của Nga, nơi từng diễn ra Thế vận hội Mùa đông năm 2014. Theo Svetlana Kambulova, Thị trưởng thành phố cảng Taganrog, cuộc tập kích của các UAV Ukraine đã làm một người thiệt mạng và 3 người khác bị thương tại đây. Bà Kambulova nói thêm, các UAV đã phá hủy 2 tòa chung cư, một trường dạy nghề và một trường mẫu giáo địa phương.

Bà Kambulova cho hay, chính quyền thành phố đã khuyến cáo các cư dân rời khỏi những khu vực trống trải trên đường phố và di chuyển đến nơi trú ẩn ngay lập tức, tránh xa các cửa sổ khi cảnh báo không kích được ban bố vào đêm 24/11.

Cư dân Taganrog kể, những tiếng nổ lớn bắt đầu vang lên lúc 1h sáng ngày 25/11. Trong thời gian có cảnh báo không kích, họ đã nghe thấy hơn 20 tiếng nổ lớn. Sóng xung kích từ các vụ nổ đã khiến cửa sổ của một số tòa nhà rung chuyển.