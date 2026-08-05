Hãng thông tấn Yonhap ngày 5/8 đưa tin, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, mới đây đã lên tiếng chỉ trích việc Nhật Bản phóng tên lửa Tomahawk từ tàu khu trục Chokai cách đây vài ngày.

"Việc Nhật Bản thử nghiệm tên lửa hành Tomahawk và tham gia các cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu tại Philippines là bằng chứng cho thấy Tokyo đang đẩy mạnh việc mở rộng năng lực quân sự. Trước đây, Nhật Bản thường che đậy tham vọng này, nhưng đã tận dụng bối cảnh tình hình quốc tế biến động để thực hiện các bước đi nhằm hợp thức hóa năng lực tấn công phủ đầu", bà Kim cho biết.

Tàu khu trục Chokai của Nhật Bản phóng tên lửa Tomahawk. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Trong tuyên bố của mình, bà Kim cũng cáo buộc Mỹ hậu thuẫn các nỗ lực quân sự của Nhật Bản và xâm phạm lợi ích an ninh của các quốc gia khác bằng cách sử dụng Nhật Bản và Hàn Quốc như một "lực lượng xung kích" tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Để đối phó với các hoạt động quân sự của Nhật Bản mà Triều Tiên cho là có thể gây nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, bà Kim tuyên bố Bình Nhưỡng "sẽ thiết lập thêm các phương án quân sự bổ sung", nhưng không nêu chi tiết.

Hiện Nhật Bản và Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố của Bình Nhưỡng.

Hồi cuối tháng 7, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã tiến hành thử nghiệm tên lửa Tomahawk tại Thái Bình Dương. Tokyo dự kiến sẽ mua 400 tên lửa Tomahawk và tiến hành cải tạo theo từng giai đoạn để toàn bộ 8 tàu khu trục trong biên chế có thể sử dụng loại tên lửa này.