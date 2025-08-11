Lãnh đạo Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, Tướng Kyrylo Budanov. Ảnh: gur.gov.ua

Hãng tin TASS dẫn lời một sĩ quan FSB cho hay: "Chỉ riêng trong năm 2024, các đơn vị FSB của Nga đã ngăn chặn 110 vụ tấn công khủng bố, tiêu diệt 45 nhóm khủng bố và bắt giữ hơn 1.000 đối tượng liên quan tới khủng bố. Tất nhiên, hầu hết các vụ tấn công khủng bố ở Nga đều bị ngăn chặn trước khi chúng diễn ra. Mạng lưới điệp viên của các cơ quan đặc nhiệm Ukraine đang trong tình trạng khủng hoảng".

Sĩ quan FSB nói thêm, việc thiếu các điệp viên được đào tạo bài bản và các đối tác phương Tây cắt giảm viện trợ tài chính đã ảnh hưởng đến các hoạt động của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tại Nga.

Theo FSB, kể từ đầu năm 2025, các cơ quan đặc nhiệm Ukraine đã tăng cường sử dụng công dân Nga để thực hiện các vụ đánh bom liều chết với mục đích phá hoại. Điều này cho phép các cơ quan đặc nhiệm Ukraine "loại bỏ những nhân chứng không mong muốn mà không phải trả cho họ khoản tiền thưởng đã hứa".

Hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine. Động thái diễn ra 2 ngày sau khi Mỹ tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine trong bối cảnh quan hệ giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xấu đi.