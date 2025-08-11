UAV Ukraine tấn công mục tiêu Nga. Ảnh: Kyiv Independent

Tờ Kyiv Independent dẫn một nguồn tin thuộc Cơ quan An ninh Ukraine cho biết: "Sáng 11/8, ít nhất 4 UAV tầm xa của Trung tâm Tác chiến đặc biệt A đã tấn công các cơ sở sản xuất của nhà máy chế tạo thiết bị Arzamas nằm ở vùng Nizhny Novgorod của Nga".

Theo nguồn tin trên, cơ sở Nga vừa bị bắn phá chuyên sản xuất các thiết bị con quay hồi chuyển, hệ thống điều khiển, máy tính trên tàu và hệ thống linh kiện cho các tên lửa Kh-32 và Kh-101, những vũ khí thường được Nga sử dụng trong các cuộc tập kích Ukraine.

Nhà máy Arzamas của Nga đang chịu lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU), Ukraine và New Zealand. Cơ sở nằm cách biên giới Ukraine khoảng 759km.

Những hình ảnh ghi lại từ hiện trường vụ tấn công của UAV Ukraine tại vùng Nizhny Novgorod, Nga. Video: Kyiv Independent

Gleb Nikitin, Thống đốc vùng Nizhny Novgorod xác nhận, vào đêm 10/8, UAV của Ukraine đã tấn công 2 khu công nghiệp trong tỉnh, làm một người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Ukraine thường xuyên nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga nhằm làm suy yếu hỏa lực của đối phương, trong bối cảnh Moscow vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở bên kia biên giới.

Bộ Quốc phòng Nga thống kê, hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 32 UAV của Ukraine trong đêm 10/8 ở nhiều khu vực và 7 chiếc UAV vào sáng 11/8.