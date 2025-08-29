Những vấn đề của hàng công

Nhìn vào những con số thống kê, U23 Việt Nam ghi được 8 bàn sau 4 trận tại giải U23 Đông Nam Á, trung bình 2 bàn/trận. Về lý thuyết, đây là một hiệu suất không tồi. Thế nhưng, thực tế trên sân lại phơi bày một câu chuyện hoàn toàn khác.

Xuyên suốt hành trình đến ngôi vương, các tiền đạo của HLV Kim Sang Sik đã phung phí vô số cơ hội ngon ăn. Thống kê chỉ ra rằng, U23 Việt Nam tung ra rất nhiều cú dứt điểm trong mỗi trận đấu, nhưng tỷ lệ chính xác chỉ đạt mức 32.5%, một con số đáng báo động.

Dù vô địch, nhưng hiệu suất của hàng công U23 Việt Nam ở giải U23 Đông Nam Á rất đáng báo động

Những chân sút được kỳ vọng như Quốc Việt, Đình Bắc, Văn Khang hay nhân tố trẻ Ngọc Mỹ đều tỏ ra khá vô duyên trước cầu môn đối phương, bất chấp kinh nghiệm thi đấu từ trong nước đến quốc tế là rất dày.

Sự bế tắc của hàng công thể hiện rõ nhất qua việc U23 Việt Nam thường phải sống nhờ vào khoảnh khắc tỏa sáng của các cầu thủ ở tuyến dưới. Bàn thắng duy nhất trong trận chung kết của tiền vệ Công Phương là minh chứng rõ nét nhất, hay trung vệ Hiểu Minh nằm trong số những người lập công nhiều nhất đội chẳng hạn.

Ai mang lại hy vọng cho ông Kim Sang Sik?

Trong bối cảnh đó, sự trở lại của Nguyễn Thanh Nhàn mang đến niềm hy vọng lớn cho U23 Việt Nam. Việc vắng mặt của cầu thủ này ở giải U23 Đông Nam Á vì chấn thương là một tổn thất không nhỏ.

Giờ đây, khi đã hoàn toàn bình phục, Thanh Nhàn đang cho thấy một phong độ ấn tượng. Chân sút này vừa có pha lập công đẳng cấp cho PVF-CAND trong trận đấu với ĐKVĐ Thép Xanh Nam Định tại vòng 3 V-League 2025/26.

Tốc độ, di chuyển thông minh và sự lì lợm, bên cạnh đó khả năng dứt điểm tốt của Thanh Nhàn chính là những phẩm chất mà hàng công U23 Việt Nam dường như đang thiếu.

Sự trở lại của Thanh Nhàn được coi cứu cánh cho HLV Kim Sang Sik. Ảnh: CLB

Bên cạnh Thanh Nhàn, niềm tin cũng được đặt vào Nguyễn Đình Bắc. Dù hiệu suất chưa ở mức cao nhất, nhưng việc được cọ xát liên tục ở cấp CLB tại V-League và Cúp C1 Đông Nam Á đầu mùa giải 2025/26 sẽ giúp tiền đạo này thêm tự tin và hoàn thiện kỹ năng, để tiếp tục chứng minh giá trị lớn hơn trong màu áo U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á.

Ngoài ra, đặc biệt sự xuất hiện của tân binh Trần Thành Trung cũng là một ẩn số thú vị. Tiền vệ Việt kiều từ Bulgaria được đánh giá cao ở nhãn quan chiến thuật và khả năng chuyền bóng.

Dù không phải một tiền đạo, nhưng một cầu thủ có khả năng "chia bài" tốt như Thành Trung hoàn toàn có thể tạo ra những đường chuyền đột biến, đặt các tiền đạo vào vị trí thuận lợi hơn để ghi bàn.

Với những gì hiện có, HLV Kim Sang Sik đang kỳ vọng sự kết hợp giữa các nhân tố cũ và mới này sẽ tạo ra một luồng sinh khí khác, giúp U23 Việt Nam giải quyết dứt điểm cơn đau đầu trên hàng công và giành vé dự VCK U23 châu Á tại Saudi Arabia vào năm sau một cách thuyết phục nhất.