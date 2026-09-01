Thu xếp hơn 1.470 tỷ đồng để nhận lại hồ sơ dự án ‘sống còn’

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã QCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026 đã được soát xét. Đáng chú ý, báo cáo vẫn cho thấy Quốc Cường Gia Lai đang còn khoản phải trả lớn cho Công ty CP Đầu tư Sunny Island liên quan đến dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Nhà Bè, TPHCM.

Tại ngày 30/6, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận khoản phải trả cho Sunny Island (doanh nghiệp có liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) hơn 1.582,8 tỷ đồng.

Năm 2017, Quốc Cường Gia Lai đã nhận hơn 2.882,8 tỷ đồng từ Sunny Island theo hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển. Tuy nhiên, thương vụ không thành.

Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Cường từng khẳng định Khu dân cư Bắc Phước Kiển là dự án “sống còn” của công ty. Ảnh: QCG

Tại bản án phúc thẩm tháng 12/2024, tòa buộc Quốc Cường Gia Lai hoàn trả 2.882,8 tỷ đồng đã nhận để được nhận lại các tài sản, giấy tờ liên quan dự án; số tiền này được dùng để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án của bà Trương Mỹ Lan.

Trong năm 2025, Quốc Cường Gia Lai đã chuyển 1.200 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án. Sang năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục thanh toán 100 tỷ đồng trong quý I. Như vậy, tính tới thời điểm hết tháng 6/2026, tổng số tiền Quốc Cường Gia Lai đã trả là 1.300 tỷ đồng.

Đến tháng 7, Quốc Cường Gia Lai tiếp tục thanh toán thêm 111,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, nghĩa vụ với Sunny Island vẫn còn trên 1.470 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính, tại ngày 30/6/2026, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn tại dự án Bắc Phước Kiển được ghi nhận ở mức khoảng 5.404,8 tỷ đồng, tương đương 68,09% tổng tài sản. Trong khi đó, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai vào cuối kỳ ở mức gần 7.937 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, khi vừa đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, ông Nguyễn Quốc Cường (còn được gọi là Cường “đô la”) khẳng định Khu dân cư Bắc Phước Kiển là dự án “sống còn”. Công ty sẽ tìm cách hoàn trả tiền để lấy lại dự án và tiếp tục triển khai.

Lộ diện những người thân cho công ty vay hàng trăm tỷ đồng

Không chỉ khoản phải trả cho Sunny Island, cơ cấu nguồn vốn của Quốc Cường Gia Lai cũng đáng chú ý khi phần lớn dư nợ vay tài chính đến từ các cá nhân.

Tính đến cuối quý II/2026, tổng dư nợ vay tài chính của Quốc Cường Gia Lai gần 602 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn khoảng 588 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần vay từ các cá nhân lên tới khoảng 502 tỷ đồng, trong khi vay ngân hàng chỉ khoảng 70 tỷ đồng.

Trong nhóm cho Quốc Cường Gia Lai vay có nhiều cá nhân là người thân của lãnh đạo doanh nghiệp. Theo đó, Quốc Cường Gia Lai cho biết khoản phải trả đối với bà Nguyễn Ngọc Huyền My (con gái bà Nguyễn Thị Như Loan - cựu Chủ tịch HĐQT công ty) tăng mạnh trong nửa đầu năm, từ gần 51 tỷ đồng lên hơn 198 tỷ đồng. Công ty còn khoản phải trả khoảng 6,9 tỷ đồng cho ông Lầu Đức Duy, chồng bà Nguyễn Ngọc Huyền My. Tổng khoản phải trả cho vợ chồng bà My vào khoảng 205,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khoản phải trả bà Lại Thị Hoàng Yến (con gái ông Lại Thế Hà, Chủ tịch HĐQT công ty) ở mức gần 40 tỷ đồng. Ông Nguyễn Quốc Cường, Tổng giám đốc công ty, cũng đang cho công ty vay 30 tỷ đồng. Công ty cũng có khoản vay 20 tỷ đồng của ông Lại Thế Hà.

Như vậy, trong bối cảnh vẫn phải thu xếp nguồn tiền lớn để thi hành án liên quan đến Sunny Island, Quốc Cường Gia Lai đang cần sự trợ giúp từ nguồn vốn vay cá nhân.