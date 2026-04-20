Đợt 2 kỳ họp diễn ra từ ngày 20/4 đến 23/4, cho ý kiến về các nội dung: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025.

Quốc hội cũng cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030…

Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các dự án luật như: Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Tại đợt họp 2 này, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua các nghị quyết: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027; Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2027; Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam; Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương...

Dự kiến, ngày 23/4, Quốc hội họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ nhất.

Đồng Nai đạt chuẩn lên thành phố trực thuộc Trung ương

Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước đó đã thống nhất nguyên tắc Nghị quyết về việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai; thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương; thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân TP Đồng Nai.

Hiện, cả nước có 6 thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ.

Trước đó, ngày 25/3, hội nghị Trung ương 2 khóa 14 đã thống nhất chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Tỉnh Đồng Nai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Phước (tháng 7/2025), địa phương có hơn 4,4 triệu dân, đứng thứ 3 cả nước, sau Hà Nội và TPHCM. Đồng Nai có diện tích hơn 12.700km2, xếp thứ 9 cả nước.

Năm 2025, GRDP của Đồng Nai tăng 9,63%, vượt 1,13% so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt 677.932 tỷ đồng, tăng 84.468 tỷ, xếp thứ 4 toàn quốc, chỉ sau Hà Nội, TPHCM và Hải Phòng. Đồng Nai đứng đầu trong nhóm các tỉnh nếu không tính những đô thị trực thuộc Trung ương; GRDP bình quân đầu người đạt 150,86 triệu đồng.

Tỷ lệ đô thị hóa tăng nhanh cho thấy Đồng Nai đang chuyển dịch từ mô hình phát triển công nghiệp thuần túy sang công nghiệp gắn với đô thị hiện đại. Đáng chú ý, Đồng Nai đã đạt tiêu chí về tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã, với 23 phường hiện hữu và 10 xã đã hội đủ điều kiện nâng cấp lên phường.

Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam quy định, ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Đề xuất này nhằm để phù hợp với quy định của Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam".

Trong ngày này, các thiết chế văn hóa, thể thao công lập miễn phí vé vào cửa phục vụ người dân.

Lý giải điều này, cơ quan soạn thảo cho biết Bộ luật Lao động hiện hành đã quy định cụ thể về các ngày lễ tết. Hiện chỉ có quy định về chính sách miễn, giảm giá vé cho một số nhóm đặc thù như trẻ em, học sinh, sinh viên, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số.

Đây là chính sách hoàn toàn mới của Đảng, cần được Quốc hội quy định để có căn cứ pháp lý cho việc thực hiện. Ngày Văn hóa Việt Nam chưa được quy định trong Bộ luật Lao động làm căn cứ để lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương.

Do vậy, trước mắt cần đưa vào dự thảo Nghị quyết để có căn cứ pháp lý đến khi hoàn thiện, bổ sung tại Bộ luật Lao động.