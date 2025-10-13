Mở đầu cuộc họp báo, HLV Matthew Ross cho biết: "Tôi rất trông đợi đến trận đấu ngày mai. Nepal đã phân tích những điều được và chưa được ở trận lượt đi.

Các cầu thủ thất vọng vì những bàn thua, tuy nhiên tôi đã chỉ ra cho toàn đội những điểm tích cực. Hiện tại Nepal đang có sự chuẩn bị tốt, cũng như không bỏ cuộc. Chúng tôi sẽ thi đấu hết khả năng, hy vọng gây khó khăn cho tuyển Việt Nam".

HLV Matthew Ross thậm chí còn tuyên bố chắc nịch, Nepal có điểm trong trận tái đấu tại sân Thống Nhất: “Đương nhiên rồi, chúng tôi hoàn toàn có thể giành điểm ở trận đấu trước.

HLV Matthew Ross và đội trưởng Kiran Chemjong sẵn sàng gây bất ngờ cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Hữu Hà

Trận lượt về tôi tự tin tạo ra nhiều rắc rối cho tuyển Việt Nam, cũng như có điểm. Niềm tin này đến từ việc đội chủ nhà gặp áp lực lớn từ truyền thông, người hâm mộ. Vấn đề còn lại của tôi là chuyện các cầu thủ đã hồi phục hoàn toàn để ra sân với trạng thái tốt nhất hay chưa.

Tôi nói với các cầu thủ rằng tuyển Việt Nam có giá trị chuyển nhượng cao gấp 3-4 lần Nepal, nhưng không vì thế mà thiếu cố gắng. Tôi tin vào bản thân, các cầu thủ và cả sự may mắn để có kết quả tốt nhất cho trận đấu mà Nepal trên danh nghĩa đá ở sân nhà”.

“Không dễ tiếp cận khung thành tuyển Việt Nam, nhưng chúng tôi có các cầu thủ đá phạt tốt, đánh đầu ổn. Và đây là chìa khoá của Nepal ở trận đấu lượt về.

Nếu trận đấu diễn ra dưới thời tiết không thuận lợi có lẽ sẽ giúp Nepal nhiều lợi thế hơn, bởi chúng tôi quen chơi trong điều kiện này. Mưa càng lớn sẽ tốt hơn cho chúng tôi"

Trong khi đó, thủ môn Kiran Chemjong cho biết các cầu thủ Nepal rất háo hức và hy vọng có kết quả tốt trước tuyển Việt Nam.

“Các cầu thủ Nepal rất thích được đổi áo với tuyển Việt Nam. Trận trước, thủ môn Văn Lâm đã đến trò chuyện vui vẻ với tôi, hỏi mọi thứ. Tôi nghĩ rằng anh ấy là người đàn ông tốt, chính vì thế người tôi muốn đổi áo không ai khác là Văn Lâm” – đội trưởng đội bóng Nam Á tiết lộ.