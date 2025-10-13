Ngay sau trận thắng Nepal 3-1 ở lượt đi hôm 9/10, HLV Kim Sang Sik thừa nhận: "Nếu các cầu thủ chắt chiu cơ hội, tuyển Việt Nam đã có thể thắng đậm hơn. Số cú dứt điểm rất nhiều và đáng lý phải ghi được thêm bàn. Dẫu sao 3 bàn thắng cũng là thành công".

Theo thống kê, trong cả trận, Tiến Linh và các đồng đội tung hơn 20 cú dứt điểm về phía khung thành Nepal, trong đó có 10 pha trúng đích. Ba trong số này mang tới bàn thắng cho đội chủ nhà.

Thực tế, tuyển Việt Nam gặp không ít khó khăn trước lối chơi co cụm, áp sát của đối thủ. Ngay cả khi Nepal mất người, đội bóng của HLV Kim Sang Sik vẫn chơi bế tắc.

Tuyển Việt Nam thắng 3-1 ở trận lượt đi. Ảnh: Hữu Hà

Nhưng sau trận lượt đi, chiến lược gia người Hàn Quốc có lẽ biết mình phải làm gì để giúp tuyển Việt Nam giải quyết được vấn đề bàn thắng. Làm tốt nhất điều này, "Những chiến binh sao vàng" tự tin có thể giành một trận thắng đẹp.

Trong chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam trên sân Gò Đậu, các bàn thắng của Tiến Linh, Xuân Mạnh và Văn Vĩ là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, cách thay đổi lối chơi trong khoảng 15 phút cuối của đội chủ nhà mới là điểm sáng.

Tuyển Việt Nam tạo ra sức ép nghẹt thở. Nếu thủ thành Nepal không có một ngày thi đấu xuất sắc, đội khách có thể nhận nhiều bàn thua hơn.

Ở thời điểm mà tuyển Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận, pressing liên tục mang tới tín hiệu tích cực. Các học trò của HLV Kim Sang Sik dám cầm bóng, tấn công và sẵn sàng tiếp cận hàng thủ đối phương bằng những cú tạt bổng từ hai biên, vốn không phải là điểm mạnh.

Nhưng đội chủ nhà phải làm tốt hơn nữa. Ảnh: Hữu Hà

Ở trận lượt về, Nepal gần như sẽ lại chơi phòng ngự số đông, nhưng lần này HLV Kim Sang Sik đã chuẩn bị nhiều phương án phá vỡ hệ thống phòng ngự của đối thủ.

Tuyển Việt Nam cần nhiều hơn những đường chuyền hay đi bóng của Hoàng Đức, Hai Long, những tình huống lên biên của Văn Vĩ, Cao Quang Vinh, Xuân Mạnh, và dĩ nhiên điều quan trọng là các chân sút của tuyển Việt Nam phải cải thiện được khâu dứt điểm.

Đây cũng là trận đấu mà những cầu thủ trẻ U23 Việt Nam đang khao khát được thể hiện cần được HLV Kim Sang Sik có kế hoạch sử dụng. Họ có thể trở thành mấu chốt giúp tuyển Việt Nam chơi tốt hơn, đạt kết quả cao hơn so với trận lượt đi.

