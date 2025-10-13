Phát biểu trước trận đấu lượt về, HLV Kim Sang Sik khẳng định mục tiêu duy nhất của tuyển Việt Nam khi tái đấu Nepal là chiến thắng. Chiến lược gia người Hàn Quốc phân tích: “Tôi nghĩ rằng Nepal tiếp tục chơi phòng ngự, lùi sâu bên phần sân nhà trong trận lượt về.

Chính vì thế, trong những buổi tập đã qua tôi yêu cầu các cầu thủ phải tự tin trong khâu dứt điểm, hàng công di chuyển tốt, phối hợp ăn ý hơn.

Ở trận trước, theo thống kê chúng ta có 20 cơ hội nhưng chỉ ghi được 3 bàn thắng, nên để hiệu quả hơn các cầu thủ phải chính xác. Bên cạnh đó các tình huống cố định cần dàn xếp tốt hơn. Tôi tin học trò của mình đủ năng lực làm điều đó”.

HLV Kim Sang Sik

Ngoài mục tiêu chiến thắng, ghi nhiều bàn, HLV Kim Sang Sik cũng cho biết mục tiêu thứ 2 mà tuyển Việt Nam hướng đến là chơi chặt chẽ hơn: “Tuyển Việt Nam không được phép để thủng lưới ở trận đấu với Nepal một lần nữa, cần sự tập trung cao nhất.

Khả năng Bùi Tiến Dũng không thể ra sân vì chấn thương ở trận lượt đi. Tuy nhiên, tôi cũng đã có những phương án thay thế tốt nhất, đảm bảo chiến thuật của BHL đề ra” – HLV Kim Sang Sik thông tin về tình hình lực lượng đội nhà.

Với câu hỏi vì sao không sử dụng các cầu thủ U23 Việt Nam ở đội hình xuất phát trận đấu trước, thuyền trưởng Hàn Quốc nói: “Tôi và BHL đề cao sự an toàn nên chưa sủ dụng những cầu thủ trẻ này.

Và Tiến Linh sẵn sàng cùng tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục hơn trước Nepal.

Trận lượt về tôi chưa thể tiết lộ rõ, nhưng cũng đang lên phương án sử dụng các cầu thủ U23 Việt Nam cho trận đấu tới. Họ hoàn toàn đủ năng lực cạnh tranh sòng phẳng với các đàn anh”.

“Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi dẫn dắt tuyển Việt Nam được đá trên sân Thống Nhất, chính vì thế tôi mong rằng toàn đội sẽ cống hiến cho khán giả ở đây một trận đấu hay” – HLV Kim Sang Sik chốt lại.

Trong khi đó Tiến Linh cho biết sẽ cố gắng ghi thêm nhiều bàn thắng ở trận đấu lượt về: “Mục tiêu quan trọng nhất là giúp tuyển Việt Nam chiến thắng, còn kỷ lục hay là người ghi được bao nhiêu bàn thắng không phải quan trọng…”.

Trận tuyển Việt Nam và Nepal trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra lúc 19h30 ngày 14/10 trên sân Thống Nhất (TPHCM).