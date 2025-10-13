Cơn đau đầu về lực lượng

Nhìn vào cách bố trí đội hình xuất phát ở trận lượt đi trên sân Gò Đậu, có thể thấy rất rõ ý đồ và mục tiêu của HLV Kim Sang Sik: đánh phủ đầu, sớm định đoạt trận đấu để tạo ra một thế trận an toàn bằng lực lượng mạnh nhất.

Sau đó, ông rút dần các trụ cột ra nghỉ và tạo cơ hội cho nhóm cầu thủ U23 Việt Nam vào sân thử lửa… Nhưng, kế hoạch đó phần nào đổ bể, bởi Nepal đã chơi tốt hơn những gì mọi người nghĩ.

Hoàng Đức trở lại, nhưng khả năng khó đảm bảo 100% phong độ vì quá tải. Ảnh: Hữu Hà

Và trong chiến thắng 3-1 khá nhọc nhằn ấy, HLV Kim Sang Sik cũng phải đối mặt với những vấn đề về lực lượng khi Bùi Tiến Dũng, Thành Long rồi tới Hoàng Đức đều gặp vấn đề về thể trạng.

Điều này khiến HLV Kim Sang Sik phải đứng trước bài toán hóc búa. Ông không muốn thay đổi quá nhiều nhân sự để tránh xáo trộn, nhưng nếu tiếp tục dùng các trụ cột đang quá tải, nguy cơ chấn thương nặng là rất lớn nên chắc chắn cần sự cân nhắc.

Tiến thoái lưỡng nan

Về lý thuyết, Nepal không phải đối thủ quá mạnh để có thể gây khó khăn cho tuyển Việt Nam ở trận lượt về, nhất là khi lực lượng, cách chơi… của đội bóng đến từ Nam Á đã được giải mã.

Tuy nhiên, áp lực dành cho thầy trò HLV Kim Sang Sik không đơn thuần 3 điểm nữa, mà phải là một chiến thắng thuyết phục, "thắng đẹp" để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ. Áp lực vô hình này buộc HLV Kim Sang Sik phải tính đến việc tiếp tục sử dụng lực lượng tinh nhuệ nhất có thể.

Ngoài ra một số trường hợp khác cũng khiến HLV Kim Sang Sik khó nghĩ. Ảnh: Hữu Hà

Đây chính là lúc sự khó xử xuất hiện. Vị trí của Bùi Tiến Dũng, người đã có một trận đấu dưới sức ở trận lượt đi hoàn toàn có thể được HLV Kim Sang Sik thay thế bằng Xuân Mạnh, thậm chí một trung vệ trẻ từ U23.

Nhưng với trường hợp của Thành Long (người đang chơi rất hay trong thời gian qua) và đặc biệt Hoàng Đức thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Tuyến giữa của tuyển Việt Nam sẽ mất đi cả khả năng kiểm soát, thoát pressing lẫn sức sáng tạo để làm bóng cho hàng công

Giải pháp sử dụng các cầu thủ trẻ cũng không thật sự mang lại sự yên tâm. Nhìn vào màn trình diễn của những nhân tố U23 được tung vào sân ở trận lượt đi như Thanh Nhàn hay Đình Bắc, chỉ dừng ở mức "đạt yêu cầu" thay vì đáp ứng sự chờ đợi.

HLV Kim Sang Sik dùng đội hình mạnh để đảm bảo chiến thắng thuyết phục sẽ đối mặt với rủi ro chấn thương tăng cao, còn thử nghiệm nhân tố mới thì hiệu quả và độ ổn định chưa được đảm bảo để nói ông thầy người Hàn Quốc đang rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan” cũng là vì vậy.