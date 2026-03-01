Quy định mới về đăng ký cư trú cho người chưa thành niên

Nghị định số 58/2026 của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về đăng ký cư trú cho người chưa thành niên, có hiệu lực từ 15/3.

Theo quy định mới, trường hợp người chưa thành niên đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại nơi thường trú, nơi tạm trú của cha, mẹ hoặc cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thì cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thực hiện kê khai, xác nhận ý kiến vào tờ khai thay đổi thông tin cư trú.

Bốc số thứ tự để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Nguyễn Huế

Trường hợp người chưa thành niên đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại nơi thường trú, nơi tạm trú không phải là nơi thường trú, nơi tạm trú của cha, mẹ hoặc người giám hộ thì cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thực hiện kê khai, xác nhận ý kiến vào tờ khai thay đổi thông tin cư trú.

Trường hợp người chưa thành niên được tòa án quyết định giao cho cha hoặc mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng thì người được giao chăm sóc, nuôi dưỡng kê khai, xác nhận ý kiến vào tờ khai thay đổi thông tin cư trú.

Quỹ từ thiện không được nhận tiền gửi, cho vay, góp vốn đầu tư

Có hiệu lực từ hôm nay, Nghị định 03/2026 của Chính phủ quy định quỹ xã hội, quỹ từ thiện có nghĩa vụ công khai các khoản đóng góp, tài sản đã tiếp nhận và kết quả sử dụng trên phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 31/3 hằng năm.

Nghị định nghiêm cấm lợi dụng việc thành lập và tổ chức, hoạt động của quỹ để thực hiện một số hành vi.

Cụ thể, quỹ từ thiện hoạt động trái với tôn chỉ, mục đích của quỹ, làm ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng. Các quỹ này không được tư lợi, gian dối, thực hiện và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, lập chứng từ không đúng thực tế. Các quỹ không rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động trái pháp luật; không làm giả, tẩy xóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp giấy phép thành lập quỹ dưới bất kỳ hình thức nào.

Các hành vi bị cấm khác còn có không được nhận tiền gửi, cho vay, góp vốn đầu tư; không sử dụng ngân sách nhà nước, sử dụng hoặc hỗ trợ tài sản được ngân sách nhà nước giao hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để tham gia góp tài sản thành lập quỹ.

Sử dụng tài liệu lưu trữ để bôi nhọ, xúc phạm cá nhân bị phạt đến 30 triệu đồng

Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lưu trữ, có hiệu lực từ 8/3.

Nếu vi phạm một trong các hành vi sau mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng. Các hành vi đó là: truy cập, sao chép, chia sẻ trái phép tài liệu lưu trữ, cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; cung cấp, chuyển giao, hủy tài liệu lưu trữ trái phép hoặc mua bán, chiếm đoạt tài liệu lưu trữ; làm sai lệch nội dung, làm mất tính toàn vẹn của tài liệu lưu trữ và dữ liệu chủ của tài liệu lưu trữ; làm hỏng tài liệu lưu trữ - mức không thể khôi phục được; làm mất tài liệu lưu trữ; sử dụng tài liệu lưu trữ vào mục đích bịa đặt, bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của cá nhân.

Vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ bị phạt tới 150 triệu đồng

Chính phủ ban hành Nghị định số 336/2025 quy định mức phạt tiền tối đa trong hoạt động đường bộ thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ với cá nhân là 75 triệu đồng và đối với tổ chức là 150 triệu đồng.

Với các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ bị phạt từ 500.000 đồng đến 20 triệu đồng.

Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Hành vi vi phạm quy định về quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung với đường bộ bị phạt từ 6 triệu đồng đến 15 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm quy định về thi công trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ sẽ bị xử phạt từ 1 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Hành vi vi phạm quy định về quản lý, khai thác, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ sẽ bị xử phạt từ 100.000 đồng đến 5 triệu đồng.

Nghiêm cấm dùng trí tuệ nhân tạo để giả mạo, mô phỏng người

Luật Trí tuệ nhân tạo mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3.

Luật quy định cụ thể hành vi bị nghiêm cấm trong đó có hành vi sử dụng yếu tố giả mạo hoặc mô phỏng người, sự kiện thật để lừa dối hoặc thao túng nhận thức, hành vi của con người một cách có chủ đích và có hệ thống, gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của con người.

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan đến trí tuệ nhân tạo thì tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm thì bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật dân sự.

Doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được sản xuất pháo hoa nổ

Chính phủ mới đây ban hành Nghị định số 58 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định liên quan đến sử dụng pháo, con dấu; có hiệu lực từ 15/3.

Nghị định quy định Bộ trưởng Công an quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ.

Người dân xem pháo hoa trong thời khắc giao thừa ở SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Hà

Bộ trưởng Quốc phòng quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ. Đây là nội dung mới so với quy định hiện hành.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định các trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ vào dịp Tết Nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Quốc khánh, Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 30/4…