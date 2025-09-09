Quy định này được nêu tại Thông tư số 01/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về ban hành QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

Tuy nhiên, theo cử tri Nghệ An, quy định này chưa phù hợp thực tế, nhất là tại những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão.

Việc chỉ được làm mái che nhẹ khiến công trình không đảm bảo an toàn, trong khi người dân mong muốn xây dựng nhà nhà kiên cố (bê tông, cốt thép) để sử dụng lâu dài.

Do đó, cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, sửa đổi quy định.

Một khu dân cư ở Nghệ An. Ảnh: Hồng Khanh

Trả lời kiến nghị trên, Bộ Xây dựng cho biết đang tổ chức soát xét, sửa đổi QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. Bộ sẽ giao đơn vị chuyên môn nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng ý kiến của cử tri tỉnh Nghệ An để sửa đổi nếu đảm bảo phù hợp khoa học, thực tiễn.

“Dự thảo sửa đổi QCVN 01:2021/BXD dự kiến sẽ gửi xin ý kiến các bộ ngành, địa phương trong tháng 9 trước khi chuyển sang Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và dự kiến ban hành trong năm 2025”, Bộ Xây dựng thông tin.