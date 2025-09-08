Marcus Rashford chuyển đến Barcelona theo dạng cho mượn một mùa giải, sau khi mất chỗ đứng dưới triều đại HLV Amorim.

Bản thân tiền đạo người Anh rất vui vì hoàn thành thương vụ chuyển nhượng trong mơ. Tuy nhiên, nguồn tin giật gân từ Tây Ban Nha cho rằng, cuộc phiêu lưu có thể trở thành cơn ác mộng.

Rashford vẫn nhận được sự ủng hộ từ HLV Hansi Flcik - Ảnh: Alamy

Tờ El Nacional loan tin, Barcelona đã cân nhắc việc sớm chấm dứt hợp đồng mượn Rashford, và trả anh về MU mùa đông tới.

Báo cáo gây chấn động trên cho biết, các ông chủ Nou Camp không mấy ấn tượng về màn trình diễn của Rashford sau 3 trận La Liga.

Tuy nhiên, thông tin trên lập tức bị những người thân cận Marcus Rashford kịch liệt phủ nhận.

Người ta hiểu rằng, Barcelona cùng HLV Hansi Flick vẫn dành cho ngôi sao người Anh sự ủng hộ tuyệt đối.

Đội bóng xứ Catalan có quyền mua đứt Rashford với giá 30 triệu bảng vào năm sau nếu anh thể hiện tốt.

Đến hiện tại, Marcus Rashford vẫn chưa ghi bàn hay có đường kiến tạo nào. Dẫu vậy, thời gian anh xuất hiện trên sân chủ yếu là vào từ ghế dự bị.