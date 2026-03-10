Mbappe đang phải ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối, nhưng là tâm điểm chú ý của truyền thông, khi được phát hiện đang trong mối quan hệ yêu đương với nữ diễn viên nổi tiếng người Tây Ban Nha, Ester Exposito.

Real Madrid muốn Mbappe tập trung phục hồi chấn thương mau nhất có thể khi mùa giải đang vào giai đoạn khốc liệt. Ảnh: Defensa

Cặp đôi được cho đã có những buổi hẹn hò thân mật tại Madrid, cũng như ở Paris trong mấy ngày Mbappe về quê nhà tiến hành điều trị chấn thương.

Defensa cho hay, từ mối hi vọng số 1 làm nên chiến thắng ở Bernabeu, giờ đây Mbappe khiến Real Madrid lo ngại, chuyện yêu đương của anh có thể gây ảnh hưởng ở thời điểm then chốt của chiến dịch, dễ xôi hỏng bỏng không.

Số 10 mới của Real Madrid có năm 2025 tuyệt vời, nhưng phong độ giảm sút trong năm 2026 và những hoài nghi bắt đầu xuất hiện. Rồi những vòng đấu gần đây, Mbappe phải nghỉ thi đấu vì vấn đề ở đầu gối (thậm chí được bác sĩ đề nghị phẫu thuật, nhưng Mbappe chọn điều trị bảo tồn) - vắng mặt 3 trận gần nhất. Và lúc này, mọi sự chú ý của truyền thông đổ dồn vào đời sống tình cảm của anh.

Tuy nhiên, chân sút số 10 gây lo lắng cho Kền kền và người hâm mộ khi lộ ảnh hẹn hò nữ diễn viên nổi tiếng, trong lúc điều trị chấn thương. Ảnh: Aqababe

Nhà báo Cristobal Soria cho biết, tại Bernabeu “có một số lo ngại về phong độ hiện tại của Mbappe và sự chú ý của truyền thông vào chuyện cá nhân của ngôi sao người Pháp”.

Người ta cũng lưu ý thêm rằng, bởi sự nổi tiếng của Ester Exposito mà chuyện tình của Mbappe với nữ diễn viên này càng được chú ý, theo dõi nhất cử nhất động hơn.

Báo chí Tây Ban Nha cung cấp thêm, Real Madrid thực tế cũng không hài lòng về Mbappe trong thời gian dính chấn thương. Họ muốn anh ở lại Valdebebas để thực hiện việc điều trị, nhưng Mbappe đã xin về Paris ít ngày (và tại đây lộ ảnh hẹn hò, cũng như được cho đi vui chơi với bạn thân Hakimi).

Real Madrid hiện vẫn kém Barca 4 điểm, ở cuộc đua La Liga, sau 27 vòng đấu, Tại vòng 16 Cúp C1, Arbeloa tiếp Man City mà tiếp tục không có Mbappe, cũng như Jude Bellingham, đều đang trong quá trình thực hiện hồi phục.