“Quyền lực” Perez

Rạng sáng thứ Hai vừa qua (giờ địa phương), Real Madrid công bố kết quả cuộc bầu cử chủ tịch: “Với 100% số phiếu trực tiếp và phiếu bầu qua thư đã được kiểm đếm, danh sách do Florentino Perez đứng đầu đã giành chiến thắng”.

Kết quả cuối cùng cho thấy Perez nhận được 21.741 phiếu ủng hộ, tương đương 65%, trong khi đối thủ Enrique Riquelme giành được 11.814 phiếu, chiếm 35%.

Chủ tịch Perez đưa Mourinho trở lại Real Madrid. Ảnh: FIFA

Cuộc đua vào ghế chủ tịch bắt đầu từ ngày 12/5, khi Perez – dù vẫn còn ba năm nhiệm kỳ – bất ngờ tuyên bố tổ chức bầu cử sớm trong một cuộc họp báo gây nhiều tranh cãi.

Ông công khai chỉ trích một bộ phận báo chí: “Có những nhà báo nghĩ rằng họ mới là người điều hành CLB. Muốn tôi rời đi thì phải bắn tôi”.

Sau chiến thắng, Perez bước vào nhiệm kỳ thứ 7 ở tuổi 79. Nếu hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ này, ông sẽ rời ghế chủ tịch ở tuổi 83, vượt qua cột mốc của huyền thoại Santiago Bernabéu, người lãnh đạo Real Madrid cho đến khi qua đời ở tuổi 82.

Trong bài phát biểu chiến thắng, Perez tuyên bố: “Tôi muốn tiếp tục xây dựng một Real Madrid dẫn đầu mọi bảng xếp hạng uy tín trên thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho mọi danh hiệu và không dừng lại cho đến khi giành Cúp C1 lần thứ 16”.

Bên cạnh những thay đổi về mô hình sở hữu – bao gồm kế hoạch bán 5% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược – trọng tâm lúc này là tái thiết đội bóng trên sân cỏ.

Mourinho trở lại Bernabeu

Tin tức lớn nhất là sự trở lại của Jose Mourinho. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ tái xuất trên băng ghế huấn luyện Real Madrid sau giai đoạn 2010-2013, thời kỳ ông giành 1 La Liga, 1 Cúp Nhà vua và 1 Siêu cúp Tây Ban Nha.

Quan trọng hơn với Perez, Mourinho là người đặt nền móng cho kỷ nguyên thành công sau này.

“Mourinho đã nâng tầm tính cạnh tranh của đội bóng. Từ đó chúng tôi giành 6 chức vô địch Champions League trong vòng 10 năm”, vị chủ tịch nhấn mạnh.

Để đưa Mourinho trở lại, Real Madrid chấp nhận trả cho Benfica khoản phí giải phóng hợp đồng trị giá 15 triệu euro.

Đây là lần tái hợp đầy bất ngờ bởi chính Mourinho từng nhiều lần khẳng định quãng thời gian ở Madrid đã khép lại. Tuy nhiên, sau nhiều năm dẫn dắt Chelsea, MU, Tottenham, Roma, Fenerbahce và Benfica, ông một lần nữa trở thành người cầm lái của đội bóng Hoàng gia.

Mourinho sẽ được cấp bom tấn. Ảnh: A.B

Ngoài việc đưa về Mourinho, Perez cũng hoàn tất hai bản hợp đồng đáng chú ý. Trung vệ Ibrahima Konate gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do.

Trong khi đó, hậu vệ phải Denzel Dumfries rời Inter Milan để đến Bernabeu với mức phí khoảng 20 triệu euro sau năm mùa giải thành công tại Serie A.

“Quả bom” 150 triệu euro

Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Trong những ngày cuối chiến dịch tranh cử, Perez tiết lộ Real Madrid sẽ gửi đề nghị trị giá ít nhất 150 triệu euro tới một CLB dự Champions League nhằm chiêu mộ một ngôi sao tấn công hàng đầu.

Ông loại trừ một số cái tên như Michael Olise, Harry Kane, Jeremy Doku và Erling Haaland. Perez cũng cho biết mục tiêu không thi đấu ở Premier League và chơi từ hàng tiền vệ trở lên.

Điều đó khiến những cái tên như Vitinha hay Joao Neves của PSG được nhắc đến nhiều nhất.

Perez úp mở: “Điều đầu tiên chúng tôi sẽ làm là nói chuyện với CLB chủ quản. Đây phải là một bản hợp đồng khiến người hâm mộ hào hứng, bởi bóng đá cũng là mang lại niềm tin và sự phấn khích”.

Sau mùa giải bị đánh giá là chưa đáp ứng kỳ vọng, Real Madrid đang chuẩn bị bước vào một cuộc tái thiết quy mô lớn.

Mourinho trở lại, những tân binh mới đã xuất hiện và một thương vụ hơn 150 triệu euro đang được chuẩn bị.

Perez muốn gửi đi một thông điệp rõ ràng, kỷ nguyên mới của Real Madrid đã bắt đầu, với mục tiêu tối thượng là chinh phục Champions League lần thứ 16 trong lịch sử CLB.