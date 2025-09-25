2h30 ngày 26/9, sân Carlos Tartiere:

Trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2025, Pedri không lọt vào top 10. Đối với nhiều người Tây Ban Nha, đó là sự xúc phạm với tiền vệ của Barcelona.

Kể từ khi Hansi Flick xuất hiện, Pedri trở thành nhân tố không thể thiếu. Anh trở thành một trong những tiền vệ hay nhất hiện nay.

Pedri là trái tim Barca. Ảnh: EFE

Sự thể hiện của Pedri mùa này càng thêm nổi bật, nhất là khi Lamine Yamal vắng mặt. Anh ghi bàn, điều phối bóng và tổ chức tấn công hiệu quả.

Đối với báo chí Tây Ban Nha, trong những trận gần đây, Barca là “Pedri và những người bạn”. Hansi Flick có thể xoay vòng các vị trí, ngoại trừ vai trò của anh.

Quả thực, Pedri đang trình diễn phong độ của một cầu thủ xứng đáng Quả bóng vàng. Anh là trụ cột trong dự án bóng đá của Flick, gần như không thể thay thế trong đội hình có chiều sâu ở hàng tiền vệ.

Trong bối cảnh Fermin Lopez nghỉ 3 tuần, Gavi chia tay sân cỏ 4-5 tháng, Flick vẫn giữ Pedri đá chính khi làm khách của tân binh Oviedo ở vòng 6 La Liga.

Nhiều khả năng Frenkie de Jong đồng hành cùng Pedri ở vị trí tiền vệ trung tâm. Phía trên, Dani Olmo đóng vai trò “số 10”.

Với việc Lamine Yamal tiếp tục vắng mặt, hàng công của Flick được xây dựng với Raphinha, Ferran Torres và Marcus Rashford.

Rashford có thể trở lại đội hình chính. Ảnh: FCB

Trong số này, sau khi bị phạt vì đi muộn, Rashford trở lại đội hình chính với cơ hội tiếp tục tỏa sáng. Anh ghi 2 bàn và 2 kiến tạo trong 3 trận gần nhất – cho thấy tầm ảnh hưởng quan trọng lên đội bóng mới.

Lịch thi đấu của Barca rất dày. Cuối tuần này, “Blaugrana” đấu Sociedad và sau đó ít ngày là cuộc chiến với PSG trên mặt trận Champions League. Vì thế, Flick cần kiểm soát thể lực tối đa cho các học trò, tránh chấn thương.

Barca đang trình diễn thứ bóng đá bùng nổ, khả năng làm chủ thế trận và nghiền ép đối thủ. Không Yamal, họ vẫn rất mạnh với nhiều phương án tấn công từ các hướng.

Trong chuyến làm khách đến xứ Asturias, dưới sự lãnh đạo của Pedri, ngòi nổi Rashford và Raphinha, Barca tự tin giành chiến thắng cách biệt cao trước Oviedo.

Lực lượng:

Oviedo: Alvaro Lemos, Nacho Vidal, Luka Ilic chấn thương; Fede Vinas bị treo giò.

Barca: Gavi, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Balde, Ter Stegen chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Oviedo (4-4-1-1): Escandell, Ahijado, Calvo, Carmo, Alhassane; Hassan, Reina, Dendoncker, Chaira; Cazorla; Rondon.

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia, Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Martin; De Jong, Pedri; Raphinha, Olmo, Rashford; Ferran Torres.

Tỷ lệ trận đấu: Barca chấp 1 3/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/4

Dự đoán: Barca thắng 3-0.