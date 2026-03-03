Cựu chân sút Liverpool sẵn sàng trở lại xứ sương mù sau khoảng thời gian khó khăn tại Saudi Arabia.

Tờ ChronicleLive đưa tin, Chelsea nổi lên như là một điểm đến tiềm năng, trong bối cảnh họ đang tìm kiếm một tay săn bàn đáng tin cậy cho mùa giải tới.

Darwin Nunez đang bị mất chỗ đứng ở Al-Hilal

Newcastle cùng Tottenham cũng quan tâm đến Darwin Nunez - tiền đạo đã có kinh nghiệm chơi bóng ở Ngoại hạng Anh và đang trong giai đoạn độ chín sự nghiệp.

Còn nhớ, hè năm ngoái, Nunez đầu quân cho Al-Hilal với mức phí 54 triệu bảng, kết thúc quãng thời gian thi đấu đầy biến động ở Anfield.

Việc anh rời Liverpool là điều được dự báo trước, khi mà đội bóng này tái cấu trúc hàng công, đem về Isak, Writz cùng Ekitike.

Thời điểm đó, chuyển đến Saudi Pro League mang đến cho Nunez khởi đầu mới, cùng vai trò thủ lĩnh trên hàng công tại đội bóng mạnh nhất giải nhà nghề Saudi Arabia.

Tuy nhiên, vai trò Darwin Nunez giảm sút sau khi khi Al-Hilal thay đổi chiến thuật, đem về cựu binh Karim Benzema.

Anh bị gạt ra khỏi danh sách đăng ký thi đấu Saudi Pro League, đồng nghĩa tầm ảnh hưởng cùng thời gian ra sân bị hạn chế nhiều.

Sau khi ghi 9 bàn qua 24 trận dưới màu áo Al-Hilal, Darwin Nunez sẽ được phép chuyển nhượng khi phiên chợ hè 2026 mở cửa.

Các nguồn tin gần gũi tiền đạo 26 tuổi này tiết lộ, Nunez muốn trở lại Anh, nơi anh cảm thấy phong cách chơi của mình phù hợp và muốn chứng tỏ năng lực ở cấp độ cao.