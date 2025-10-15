G3P8AgrW4AAJCXd.jpg
Đội hình ra sân tuyển Italia
Ban huấn luyện Azzurri hát quốc ca trước trận
Với lợi thế sân nhà, Italia thi đấu lấn lướt
Nhưng mãi đến cuối hiệp một, họ mới có bàn mở tỷ số trên chấm 11m của Retegui
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Italia
Sang hiệp hai, Retegui thực hiện pha làm bàn cực kỳ đẳng cấp
Tiền đạo Italia ăn mừng phấn khích
Cuối trận, Mancini đánh đầu ấn định tỷ số 3-0
Chiến thắng xứng đáng của đội bóng áo Thiên thanh
Italia rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Na Uy xuống còn 3 điểm
Kết quả các trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu rạng sáng 15/10 

Nguồn ảnh: Uefa, Azzurri, The Athletic, 433

Kết quả bóng đá hôm nay 15/10
