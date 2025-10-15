Kết quả bóng đá hôm nay 15/10/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Nguồn ảnh: Uefa, Azzurri, The Athletic, 433
Harry Kane lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 của tuyển Anh trên đất Latvia, qua đó giành vé sớm đến VCK World Cup 2026.
Mikel Merino tỏa sáng với cú đúp bàn thắng bằng đầu, giúp Tây Ban Nha thổi bay Bulgaria với tỷ số 4-0, ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.
Cristiano Ronaldo gây ấn tượng mạnh với cú đúp đẳng cấp, nhưng Bồ Đào Nha lại để Hungary cầm hòa 2-2, nhờ bàn gỡ của Szoboszlai ở phút bù giờ.
Bị dẫn trước trong hiệp một nhưng qua giờ giải lao, Morales lập hat-trick, góp công lớn giúp Malaysia đè bẹp Lào 5-1 tại Bukit Jalil.