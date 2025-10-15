|
Kết quả vòng loại Asian Cup 2027 - Lượt trận thứ 4
14/10/25
18:00
Philippines
|3-1
Timor-Leste
A
14/10/25
17:30
|
Maldives
|0-3
|
Tajikistan
A
15/10/25
00:00
|
Yemen
|9-0
|
Brunei
B
14/10/25
23:00
|
Bhutan
|0-4
|
Lebanon
B
14/10/25
19:00
|
Hong Kong (Trung Quốc)
|1-1
|
Bangladesh
C
14/10/25
21:00
|
Singapore
|1-1
|
Ấn Độ
C
14/10/25
20:45
|
Turkmenistan
|2-1
|
Sri Lanka
D
14/10/25
17:30
|
Đài Loan (Trung Quốc)
|1-6
|
Thái Lan
D
14/10/25
00:00
|
Afghanistan
|1-1
|
Pakistan
E
14/10/25
17:30
|
Myanmar
|0-3
|
Syria
E
14/10/25
20:00
|
Malaysia
|5-1
|
Lào
F
14/10/25
20:00
|
Nepal
|0-1
|
Việt Nam
F
|VTV5, FPT Play
Kết quả bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
14/10
23:00
|
Estonia 1-1 Moldova
15/10
01:45
|
Andorra 1-3 Serbia
Ireland 1-0 Armenia
Thổ Nhĩ Kỳ 4-1 Georgia
Italia 3-0 Israel
Latvia 0-5 Anh
Bồ Đào Nha 2-2 Hungary
Tây Ban Nha 4-0 Bulgaria
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU Á
15/10
00:15
|
Qatar 2-1 UAE
15/10
02:30
|
Saudi Arabia 0-0 Iraq
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI
14/10
23:00
|
Algeria 2-1 Uganda
Nigeria 4-0 Benin
Nam Phi 3-0 Rwanda
15/10
02:00
|
Bờ Biển Ngà 3-0 Kenya
Morocco 1-0 CH Congo
Senegal 4-0 Mauritania
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CONCACAF
15/10
06:00
|
Curacao - Trinidad & Tobago
15/10
07:00
|
Jamaica - Bermuda
15/10
08:00
|
Panama - Surinam
15/10
09:00
|
El Salvador - Guatemala
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025
14/10
17:00
|
Hàn Quốc 2-0 Paraguay
14/10
17:30
|
Nhật Bản 3-2 Brazil
14/10
23:00
|
Na Uy 1-1 New Zealand
15/10
00:00
|
Albania 4-2 Jordan
Nga 3-0 Bolivia
15/10
07:00
|
Canada - Colombia
15/10
08:00
|
Mỹ - Australia