Kết quả vòng loại Asian Cup 2027 - Lượt trận thứ 4

14/10/25

18:00

Philippines

 3-1

Timor-Leste

A

14/10/25

17:30

Maldives

 0-3

Tajikistan

A

15/10/25

00:00

Yemen

 9-0

Brunei

B

14/10/25

23:00

Bhutan

 0-4

Lebanon

B

14/10/25

19:00

Hong Kong (Trung Quốc)

 1-1

Bangladesh

C

14/10/25

21:00

Singapore

 1-1

Ấn Độ

C

14/10/25

20:45

Turkmenistan

 2-1

Sri Lanka

D

14/10/25

17:30

Đài Loan (Trung Quốc)

 1-6

Thái Lan

D

14/10/25

00:00

Afghanistan

 1-1

Pakistan

E

14/10/25

17:30

Myanmar

 0-3

Syria

E

14/10/25

20:00

Malaysia

 5-1

Lào

F

14/10/25

20:00

Nepal

 0-1

Việt Nam

F

 VTV5, FPT Play

Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU

14/10

23:00

Estonia 1-1 Moldova

15/10

01:45

Andorra 1-3 Serbia

Ireland 1-0 Armenia

Thổ Nhĩ Kỳ 4-1 Georgia

Italia 3-0 Israel

Latvia 0-5 Anh

Bồ Đào Nha 2-2 Hungary

Tây Ban Nha 4-0 Bulgaria

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU Á

15/10

00:15

Qatar 2-1 UAE

15/10

02:30

Saudi Arabia 0-0 Iraq

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI

14/10

23:00

Algeria 2-1 Uganda

Nigeria 4-0 Benin

Nam Phi 3-0 Rwanda

15/10

02:00

Bờ Biển Ngà 3-0 Kenya

Morocco 1-0 CH Congo

Senegal 4-0 Mauritania

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CONCACAF

15/10

06:00

Curacao - Trinidad & Tobago

15/10

07:00

Jamaica - Bermuda

15/10

08:00

Panama - Surinam

15/10

09:00

El Salvador - Guatemala

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025

14/10

17:00

Hàn Quốc 2-0 Paraguay

14/10

17:30

Nhật Bản 3-2 Brazil

14/10

23:00

Na Uy 1-1 New Zealand

15/10

00:00

Albania 4-2 Jordan

Nga 3-0 Bolivia

15/10

07:00

Canada - Colombia

15/10

08:00

Mỹ - Australia