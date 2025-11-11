Những ngày qua, có thông tin Lamine Yamal gặp chấn thương xương mu mãn tính và sẽ không bao giờ có thể chưa khỏi hoàn toàn. Đây được xem là đòn giáng cho sao trẻ 18 tuổi và CLB Barca.

Chàng trai Lamine Yamal khoe hình ảnh lên tuyển Tây Ban Nha ở kỳ FIFA Days tháng 11. Ảnh: Insta L.Y

Bên cạnh đó, Yamal cũng dính ồn ào cuộc sống riêng, cùng với xác nhận chia tay bạn gái hơn 7 tuổi – nữ rapper người Argentina, Nicki Nicole.

Trước những xì xào, bàn tán nhắm vào mình, Lamine Yamal lên tiếng đáp trả, tuyên bố đó “toàn là những điều dối trá”, đi kèm lời hứa chắc nịch: anh chắc chắn sẽ trở lại với phong độ tốt nhất.

Và anh đã chứng minh bằng hành động hẳn hoi, trận nào cũng ghi bàn (3 trận), kể từ đó.

Giờ đây, Mundo cung cấp thông tin, Lamine Yamal hoàn toàn không nói dối về chấn thương xương mu của mình và nó có thể chữa khỏi.

Cụ thể, theo nguồn này, vì Lamine Yamal là tài sản đáng gia nhất của CLB nên Barca đã mời bác sĩ tiếng tăm đến từ Bỉ, chuyên về chứng đau cơ mu, từng chữa cho hơn 3.000 trường hợp ở các CĐV, đến kiểm tra cụ thể tình hình cho anh.

Mundo cho biết, Barca không lo lắng về tình hình chấn thương của Lamine Yamal qua các báo cáo từ Trưởng bộ phận y tế đội 1 – tiến sĩ Ricard Pruna, người theo dõi và giám sát chặt chẽ quá trình hồi phục của anh.

Do bận tập trung cùng ĐTQG nên Lamine Yamal vắng mặt ở lễ trao giải của Hiệp hội cầu thủ bóng đá Tây Ban Nha (AFE) mà anh được vinh danh là Cầu thủ hay nhất La Liga 2024/25. Ảnh: FCB

Tuy nhiên, CLB vì muốn tham khảo ý kiến từ một chuyên gia nổi tiếng về lĩnh vực này nên đã tìm đến vị bác sĩ người Bỉ, Ernest Schilders.

Và họ đã nhận tin vui, với những kết luận khá tích cực về tình trạng của Lamine Yamal từ vị chuyên gia hàng đầu. Cụ thể, ông thấy tiền đạo Barca đang ở tình trạng tốt, quy trình do bộ phận y tế CLB đề ra và tiến hành vật lý trị liệu với Yamal là đúng đắn.

Bác sĩ Ernest Schilders nhấn mạnh, mấu chốt ở chứng đau xương mu là phải phát hiện sớm và điều trị tích cực ngay từ giai đoạn đầu. Và thật may, trường hợp Lamine Yamal chính là như vậy. Do đó, tình hình không đáng ngại, bởi việc điều trị của anh đã được bắt đầu kịp thời.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý, để tiếp tục chơi bóng ở đẳng cấp cao và không bị đau trở lại, Yamal cần phải tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của bác sĩ và HLV thể chất.

HLV Hansi Flick vài ngày trước cho biết, Lamine Yamal đã thay đổi kỷ luật của mình, giờ đây đã khỏe hơn và đang tập luyện rất chăm chỉ, cả trên sân và trong phòng tập…