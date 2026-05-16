Trong thông cáo trên mạng xã hội X hôm nay (16/5), Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố binh chủng không quân của họ vừa hạ sát Izz al-Din al-Haddad, thủ lĩnh quân sự cấp cao nhất của Hamas trong một cuộc "không kích chính xác" ở thành phố Gaza.

“Đây là một chiến dịch quân sự thành công của IDF dưới sự lãnh đạo của Bộ Chỉ huy miền Nam, các cơ quan tình báo, Không quân Israel và lực lượng Shin Bet… Izz al-Din al-Haddad là một trong những lãnh đạo Hamas chịu trách nhiệm cho vụ đột kích xuyên biên giới vào Israel vào ngày 7/10/2023. Hôm nay, chúng tôi đã thành công tiêu diệt nhân vật này”, trích thông cáo của IDF.

Hãng tin CNN trích dẫn thông tin của các dịch vụ cấp cứu ở Gaza cho hay các cuộc không kích của Israel hôm 15/5 đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương trong khu vực. Các nạn nhân bị thương đã được đưa đến bệnh viện Al-Shifa chữa trị.

Cho tới nay, Hamas vẫn chưa bình luận về thông tin trên.

Izz al-Din al-Haddad được cho từng từ chối thỏa thuận hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian. Bản thỏa thuận đó bao gồm nhiều điều khoản Hamas không chấp nhận, bao gồm cả việc nhóm phải giải giáp vũ khí và việc phi quân sự hóa ở Dải Gaza.