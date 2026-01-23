Các tay súng Hamas. Ảnh: NurPhoto

Sky News Arabia hôm 22/1 trích dẫn một nguồn tin Palestine giấu tên cho biết Hamas đã giao nộp một số vũ khí và bản đồ mạng lưới đường hầm ngầm của nhóm cho Mỹ thông qua “một cơ chế chưa được tiết lộ”.

Đổi lại, Mỹ đảm bảo Hamas sẽ được phép tiếp tục tham gia chính trị ở Gaza và một số quan chức cũng như cảnh sát thuộc phong trào Hồi giáo người Palestine này sẽ được phép làm việc cho chính quyền mới, với điều kiện họ vượt qua “quá trình kiểm tra an ninh của Israel - Mỹ”.

Cả Hamas và Washington đều chưa bình luận về thông tin trên. Tel Aviv cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận, nhưng nguồn tin lưu ý “Israel có những lo ngại đáng kể về một số thỏa thuận như vậy”, đặc biệt là điều khoản cho phép Hamas tiếp tục hoạt động chính trị ở Dải Gaza. Trong suốt cuộc xung đột kéo dài 2 năm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần tuyên bố sẽ “tiêu diệt hoàn toàn” Hamas.

Theo đài RT, thông tin được công bố chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/1 chủ trì lễ công bố và ký kết thành lập Hội đồng Hòa bình ở Davos, Thụy Sĩ. Ban đầu được thiết kế như một nhóm nhỏ các chuyên gia kỹ thuật, chủ yếu đến từ các nước Ảrập vùng Vịnh để giám sát việc tái thiết và quản trị Gaza, nhưng hội đồng này về sau đã phát triển thành một tổ chức quốc tế rộng lớn, quy tụ lãnh đạo các nước, do ông Trump đứng đầu và giữ chức chủ tịch như mô tả trong điều lệ thành lập.

Khoảng 60 quốc gia đã được mời tham gia hội đồng với thời hạn 3 năm và các nước đóng góp 1 tỷ USD sẽ không bị xét lại tư cách thành viên. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được lời mời và đề nghị quyên góp 1 tỷ USD từ tài sản của Moscow bị đóng băng ở Mỹ, bất kể ông có tham gia hội đồng hay không. RT thống kê, cho đến nay có khoảng 22 quốc gia đã đồng ý tham gia Hội đồng Hòa bình mới thành lập của ông Trump.