Theo báo Times of Israel, các quan chức cấp cao của Israel ngày 5/11 đã lên tiếng thể hiện sự không hài lòng với việc ông Mamdani đắc cử ghế thị trưởng New York.

"New York từng là thành phố đại diện cho sự tự do toàn cầu, nhưng nay chìa khóa của nó được trao cho một người ủng hộ Hamas. Quan điểm của ông Mamdani không khác là bao so với những phần tử cực đoan đã khủng bố chính thành phố này cách đây 25 năm", Amichai Chikli, Bộ trưởng Cộng đồng người Do Thái ở hải ngoại của Israel nói.

Ông Chikli cho rằng New York sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa, đồng thời kêu gọi cộng đồng người Do Thái ở thành phố này cân nhắc chuyển tới Israel sinh sống.

Thị trưởng New York Zohran Mamdani. Ảnh: NYT

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Israel Sharren Haskel mô tả việc ông Mamdani trở thành thị trưởng New York là "động thái đáng lo ngại", viện dẫn lý do chính khách này từng có những tuyên bố "chống Israel và bài Do Thái".

Bộ trưởng Di sản Israel Amichay Eliyahu lại chỉ trích những người đã ủng hộ ông Mamdani, gọi đây "hành động ủng hộ chủ nghĩa bài Do Thái ngay giữa nước Mỹ".

Ông Mamdani là thị trưởng theo Hồi giáo đầu tiên của New York và tự định vị mình là người có quan điểm trái ngược với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt về vấn đề nhập cư.

"Tôi biết Tổng thống Trump đang theo dõi cuộc bầu cử. Tôi muốn nhấn mạnh rằng New York sẽ vẫn là một thành phố của người nhập cư, được người nhập cư thúc đẩy và kể từ tối nay, nằm dưới sự lãnh đạo của một người nhập cư", ông Mamdani phát biểu sau khi thắng cử hôm 4/11.

Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Mamdani cũng lên án Israel phạm các tội ác ở Dải Gaza, thậm chí khẳng định sẽ bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nếu nhà lãnh đạo này đến New York.