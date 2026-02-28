Báo Times of India và trang tin tức Wion của Ấn Độ dẫn lời 3 nguồn thạo tin giấu tên cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Nasirzadeh và chỉ huy Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Pakpour đã thiệt mạng trong các cuộc không kích phủ đầu được Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) thực hiện trong ngày 28/2.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Nasirzadeh. Ảnh: IRNA

Cho đến nay, nhà chức trách Iran chưa bình luận về thông tin được truyền thông Ấn Độ đăng tải.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, vẫn còn sống “theo như những gì tôi biết”, trong cuộc trả lời phỏng vấn với NBC sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

“Gần như tất cả các quan chức đều an toàn và vẫn còn sống. Chúng tôi có thể đã mất một hoặc hai chỉ huy, nhưng đó không phải là vấn đề lớn", ông Araghchi nói trong cuộc phỏng vấn trực tiếp với NBC từ Tehran.

Trước đó, Israel đã tuyên bố tập kích loạt cuộc họp của quan chức cấp cao Iran. "Cuộc tấn công sáng nay được thực hiện đồng thời nhằm vào nhiều địa điểm ở Tehran, nơi các quan chức cấp cao trong bộ máy chính trị - an ninh của Iran đang tập trung", Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo trên mạng xã hội, song không nêu cụ thể kết quả.

IDF cũng nhấn mạnh đã sẵn sàng trong trường hợp chiến dịch mở rộng sang "các mặt trận khác".

Trong khi đó, Iran vẫn tiếp tục các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Mỹ và Israel. Ngoài căn cứ ở Bahrain, nhiều địa điểm quân sự khác của Mỹ ở Trung Đông được cho đã xuất hiện thiệt hại sơ bộ.

Theo cập nhật của hãng thông tấn Tasnim lúc 16h33 chiều 28/2 (giờ Tehran), các cuộc tấn công tên lửa do Iran phát động nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Qatar đã “phá hủy hoàn toàn radar FP-132, có tầm hoạt động 5.000km, được triển khai ở đó”.