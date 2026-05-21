Ông Ushakov đã tiết lộ thông tin trên trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS hôm 20/5.

Tổng thống Nga Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Trump hồi tháng 8/2025. Ảnh: Nhà Trắng

“Việc Tổng thống Putin tham dự sự kiện APEC đã được xác nhận. Tôi nghĩ trong mọi trường hợp, nếu cả hai nhà lãnh đạo (ông Putin và Tổng thống Mỹ Trump) đều có mặt ở Trung Quốc, họ có thể sẽ gặp nhau và có một cuộc hội đàm nào đó. Cho đến nay, vấn đề trên vẫn chưa được thống nhất, nhưng với một triển vọng như vậy, khó có khả năng bất kỳ bên nào từ chối”, ông Ushakov nói.

Ông Ushakov có phát biểu trên chỉ vài giờ sau khi Điện Kremlin tiết lộ một phần nội dung cuộc đối thoại hôm 20/5 giữa Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong đó, ông Putin tuyên bố sẽ tham gia sự kiện APEC được tổ chức ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc vào tháng 11 tới.

Trước đó, trong thông cáo sáng 18/5, Nhà Trắng xác nhận Mỹ và Trung Quốc “sẽ hỗ trợ lẫn nhau với tư cách là nước chủ nhà của các sự kiện G20 và APEC lần lượt diễn ra vào cuối năm 2026”, ám chỉ Tổng thống Mỹ Trump sẽ tham dự diễn đàn APEC.