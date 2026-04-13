Theo đài RT, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kirill Budanov ngày 12/4 đã cảnh báo về nguy cơ nước này "biến mất khỏi bản đồ chính trị thế giới" nếu tình trạng trốn nghĩa vụ quân sự vẫn tiếp diễn.

"Việc huy động thêm binh sĩ đang trở thành một vấn đề rất lớn trong xã hội Ukraine. Có một sự khác biệt rõ rệt giữa những lời kêu gọi 'chiến đấu để giành thắng lợi' với tình trạng trốn nghĩa vụ quân sự. Một mặt, ai cũng nói phải chiến đấu đến cùng. Nhưng mặt khác, ai cũng tìm cách né tránh", ông Budanov thừa nhận.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kirill Budanov. Ảnh: Ukrinform

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine nhấn mạnh quân đội nước này đang thiếu hụt nhân lực trầm trọng vì tổn thất trên tiền tuyến, nhưng không thể bù đắp lực lượng một cách kịp thời. Do đó, chính quyền Kiev buộc phải đưa ra những chính sách động viên bắt buộc, vốn đang gây ra nhiều tranh cãi trong xã hội.

"Có một nghịch lý đáng báo động, dư luận đang ngợi khen cả những người chiến đấu ở tuyến đầu lẫn những người trốn nghĩa vụ. Tôi cho rằng xã hội cần trưởng thành hơn về mặt nhận thức. Nếu tình trạng trốn nghĩa vụ vẫn tiếp diễn, Ukraine sẽ không còn tồn tại trên bản đồ địa chính trị thế giới", ông Budanov nói.

Theo lực lượng biên phòng Ukraine, kể từ năm 2022 đã có hàng chục nghìn nam giới trong độ tuổi quân dịch bị phát hiện đang tìm cách rời khỏi đất nước. Trong một báo cáo gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mikhail Fedorov tiết lộ có khoảng 2 triệu người thuộc diện nhập ngũ đang bị truy tìm vì trốn nghĩa vụ, trong khi khoảng 200.000 binh sĩ đã đào ngũ.

Các cuộc thăm dò gần đây tại Ukraine cũng chỉ ra thực tế này, khi có khoảng 40% người được hỏi nói sẽ từ chối phục vụ quân đội, trong khi chỉ 16% sẵn sàng nhập ngũ.