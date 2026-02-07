22h15 ngày 7/2, sân Camp Nou:

Sự chuyển mình của Lamine Yamal đang trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất mùa giải của Barcelona.

Hồi giữa tuần, trước Albacete, Lamine Yamal tiếp tục khẳng định phong độ bùng nổ khi ghi bàn trận thứ 4 liên tiếp, giúp đội vào bán kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha – nơi họ gặp Atletico (lượt đi tại Madrid 12/2; lượt về 3/3).

Yamal có chuỗi ghi bàn 4 trận liên tiếp. Ảnh: FCB

Đây là chuỗi lập công dài nhất của anh ở đội một, đồng thời phản ánh trạng thái thăng hoa cả về thể chất lẫn tâm lý.

Tính đến thời điểm này, Yamal đã có 14 bàn sau 29 trận, chỉ sau Ferran Torres. Anh cũng dẫn đầu đội về kiến tạo với 13 lần dọn cỗ.

Nhưng giá trị của Lamine không nằm riêng ở bàn thắng. Anh là trung tâm sáng tạo trên hàng công, tạo nhiều cơ hội nhất, rê bóng thành công nhiều nhất và liên tục khuấy đảo hành lang phải.

Khả năng tham gia tổ chức lối chơi của Yamal tăng rõ rệt, thậm chí còn tích cực hỗ trợ phòng ngự và thu hồi bóng từ xa.

Điểm bùng phát của quá trình “lột xác” đến từ trận Siêu kinh điển tại Bernabeu hồi cuối tháng 10.

Khi đó, Lamine bước vào trận đấu trong trạng thái không hoàn hảo, ảnh hưởng bởi chấn thương xương mu, còn ngoài sân cỏ là hàng loạt ồn ào truyền thông, từ phát ngôn gây tranh cãi đến đời sống cá nhân bị khai thác.

Sau thất bại, Lamine Yamal thực hiện bước điều chỉnh quan trọng. Anh chủ động tách khỏi nhiễu loạn truyền thông, tập trung phục hồi thể trạng bằng các bài tập chuyên biệt, đồng thời điều chỉnh cách chơi theo hướng hiệu quả hơn.

Thay vì rê dắt mọi tình huống, anh chọn thời điểm tạo đột biến, phối hợp nhiều và tối ưu hóa các pha xử lý cuối.

Hiệu quả đến gần như tức thì. Kể từ sau Bernabeu, anh ghi 11 bàn và có thêm 6 kiến tạo. Sự trưởng thành đó xuất hiện đúng lúc mùa giải bước vào giai đoạn then chốt.

Trận lượt đi, Yamal tạo khác biệt trước Mallorca. Ảnh: FCB

Lamine Yamal không chỉ khẳng định vai trò đầu tàu tại Barca mà còn mở lại cánh cửa cạnh tranh Quả bóng vàng.

Đó là câu chuyện xa. Trước mắt, Lamine Yamal một lần nữa trở thành điểm tựa để Barca vượt qua Mallorca và giữ ngôi đầu bảng La Liga.

Trong trận lượt đi, chính Lamine Yamal nổi bật nhất với 1 bàn và 1 kiến tạo, trong chiến thắng 3-0 của Barca, dù kết quả chưa làm hài lòng Hansi Flick, khi “Blaugrana” đá hơn 2 người từ phút 39.

Lực lượng:

Barca: Raphinha, Gavi, Pedri, Christensen chấn thương.

Mallorca: Asano, Kumbulla chấn thương.

Đội hình xuất phát:

Barca (4-3-3): Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde; Dani Olmo, De Jong, Fermin Lopez; Lamine Yamal, Ferran Torres, Rashford.

Mallorca (4-2-3-1): Roman; Maffeo, Lopez, Valjent, Mojica; Mascarell, Costa; A Sanchez, Darder, Virgili; Muriqi.

Tỷ lệ trận đấu: Barca chấp 2 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3 3/4

Dự đoán: Barca thắng 3-1.