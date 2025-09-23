Hình thành và phổ cập hệ sinh thái các sản phẩm, ứng dụng của Việt Nam đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí của trẻ em trên môi trường mạng là một trong những mục tiêu hướng tới của chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 – 2025”.

Thời gian qua, nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã tích cực triển khai các sân chơi trực tuyến, giải pháp công nghệ để tạo điều kiện cho trẻ em học tập, vui chơi giải trí an toàn trên môi trường mạng. Và “Đấu trường VioEdu” dành cho học sinh phổ thông trên toàn quốc do Hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu, Tập đoàn FPT chủ trì triển khai trong 5 năm qua là một hoạt động như vậy.

Năm học 2025 – 2026 làn năm thứ 6 sân chơi trực tuyến VioEdu theo format đấu trường dành cho học sinh phổ thông trên toàn quốc được triển khai.

Sau 5 năm, “Đấu trường VioEdu” đã trở thành một trong những sân chơi trực tuyến quen thuộc, có sự đồng hành của 30 Sở GD&ĐT, thu hút 3,5 triệu học sinh từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia mỗi năm.

Theo Ban tổ chức “Đấu trường VioEdu” năm học 2025 – 2026, trong tháng 9, sân chơi trực tuyến này sẽ đồng loạt khởi tranh với 3 phiên bản gồm “Đấu trường khu vực”, “Đấu trường toàn quốc” và “Đấu trường tài chính”, với nhiều điểm mới lạ, thu hút.

Trong đó, “Đấu trường Khu vực” là sân chơi do VioEdu phối hợp với các Sở, Phòng GD&ĐT triển khai dành riêng cho học sinh trên từng địa bàn, có giao diện hoàn toàn mới, nâng tầm trải nghiệm với Đấu trường Tổng hợp và Đấu trường tiếng Anh. Đặc biệt, năm nay sân chơi mở rộng thêm vòng chung kết 3 miền và chung kết toàn quốc.

Diện mạo mới của phiên bản "Đấu trường Khu vực" năm học 2025 - 2026.

“Đấu trường Toàn quốc” dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 trên khắp cả nước. Các em sẽ tham gia 25 tuần thi đấu liên tục, tích lũy kim cương, thăng hạng và nhận được nhiều phần thưởng. Học sinh thăng hạng càng cao, phần thưởng sẽ càng lớn. Đây là sân chơi “quốc dân” bởi sự mở rộng điều kiện tham gia tối đa - dành cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, đồng thời kéo dài xuyên suốt năm học giúp học sinh tích lũy kiến thức và tự tin hơn khi học trên lớp.

Đặc biệt, là sân chơi tài chính bài bản đầu tiên dành cho học sinh tiểu học do VioEdu phối hợp tổ chức cùng Học viện Ngân hàng, “Đấu trường Tài chính” được ứng dụng nhiều “hàm lượng” game nhất trong số 3 phiên bản đấu trường. Qua các vòng thi, học sinh sẽ trải nghiệm những kiến thức tài chính cơ bản như tích lũy, chi tiêu, đấu giá và đầu tư, từ đó rèn luyện tư duy quản lý tài chính ngay từ nhỏ.

Thống kê cho thấy, chỉ sau 3 ngày ra mắt, sân chơi đã thu hút gần 100.000 học sinh tham gia. Học sinh được cấp một số vốn khởi điểm và thông qua những vòng thi, sẽ hành động để bảo toàn và gia tăng “tài sản” của mình nhiều nhất có thể. Bên cạnh việc cọ xát về kiến thức, học sinh còn được thực hành các hoạt động, từ tích lũy thu nhập, chi tiêu, đấu giá, đến đầu tư.

Đấu trường VioEdu năm học 2025 – 2026 nhận được sự bảo trợ chuyên môn từ đội ngũ các chuyên gia đầu ngành giáo dục và tài chính.

Sân chơi trực tuyến "Đấu trường VioEdu" năm học 2025 – 2026 vừa được chính thức phát động.

Trong khuôn khổ lễ phát động “Đấu trường VioEdu” năm học 2025 – 2026 diễn ra ngày 22/9 tại Hà Nội, VioEdu đã giới thiệu 2 môn học mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo – AI là VioGPT - Trợ lý học Toán thông minh và Tiếng Anh VioEdu.

Với VioGPT, học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 có thể sở hữu một trợ lý học tập thông minh như “gia sư ảo”. Khác với các công cụ AI thông thường, VioGPT không đưa ra đáp án sẵn mà gợi mở tư duy từng bước, giải thích kiến thức bám sát chương trình Sách giáo khoa, kiểm tra việc hiểu bài sau mỗi phần học và đề xuất video hướng dẫn chi tiết khi cần. Nhờ vậy, học sinh không chỉ làm đúng mà còn hiểu sâu bản chất, hình thành kỹ năng tư duy logic và khả năng tự học bền vững.

Môn Tiếng Anh với AI giúp học sinh rèn luyện toàn diện 4 kỹ năng cốt lõi: Từ vựng - Ngữ pháp - Ngữ âm - Nói. Đặc biệt, các em được giao tiếp trực tiếp với AI qua chat hoặc voice trong những tình huống quen thuộc như lớp học, gia đình, siêu thị…; từ đó rèn luyện phát âm chuẩn và phản xạ tự nhiên. Hệ thống còn tự động đánh giá kỹ năng, đưa ra phản hồi cá nhân hóa, đồng thời theo sát chương trình SGK để đảm bảo học sinh vừa tiến bộ trong giao tiếp, vừa vững vàng kiến thức trên lớp.

Chia sẻ tại sự kiện phát động, chuyên gia Toán học Phạm Đức Tài, đại diện Hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu nhấn mạnh: Giữa dòng chảy của công nghệ, mục tiêu học tập và phương thức học tập của học sinh thời đại này đã thay đổi. Việc ứng dụng công nghệ, đồ họa và các lý thuyết trò chơi để khơi gợi sự hứng thú học tập cho học sinh, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh và hiệu quả để các em hình thành thói quen tự chủ học tập, nâng cao năng lực số là điều VioEdu đã thực hiện qua sân chơi Đấu trường.