Khoảng 7h cùng ngày, tại Km259 tuyến cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ – Mai Sơn – QL45, tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) phát hiện một ô tô con dừng khẩn cấp xin hỗ trợ.

Tài xế cho biết đang chở vợ là chị Hoàng Thùy D. (SN 1986, quê Thanh Hóa) đi Hà Nội sinh con. Tuy nhiên, chị D. bất ngờ đau bụng dữ dội, có dấu hiệu chuyển dạ ngay trên xe.

Nhờ được CSGT hỗ trợ đưa đến bệnh viện kịp thời, sức khỏe của hai mẹ con đã ổn định. Ảnh: CACC

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, tổ công tác đã báo cáo chỉ huy, sử dụng xe đặc chủng nhanh chóng đưa sản phụ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Hiện sức khỏe của cả mẹ và con đã ổn định.

Trước đó, ngày 25/1, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 cũng đã dùng xe chuyên dụng mở đường, hỗ trợ đưa một hành khách bị tai biến trên cao tốc TPHCM – Trung Lương đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu kịp thời.