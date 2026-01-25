Ngày 25/1, Thạc sĩ, bác sĩ Lê Viết Cường, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Lộc (TP Huế) cho biết, kíp trực của Trung tâm Y tế Phú Lộc cơ sở Chân Mây đã phối hợp với cán bộ Trạm Y tế xã Chân Mây - Lăng Cô kịp thời xử trí, đỡ đẻ thành công cho một sản phụ sinh đôi ngay trên xe khách Bắc - Nam.

Tối 24/1, sản phụ mang song thai, cùng con nhỏ 2 tuổi di chuyển bằng xe khách từ Gia Lai ra miền Bắc. Khi xe đi qua địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô, sản phụ bất ngờ xuất hiện cơn đau bụng dữ dội, có dấu hiệu chuyển dạ. Nhận thấy tình huống nguy cấp, nhà xe đã đưa sản phụ vào Trạm Y tế xã Chân Mây - Lăng Cô để được hỗ trợ y tế.

Nhân viên y tế hỗ trợ sản phụ. Ảnh: BVCC.

Sau khi thăm khám nhanh, bác sĩ Trưởng trạm cùng một nữ hộ sinh đã mang theo đầy đủ dụng cụ y tế, theo xe khách đưa sản phụ về Trung tâm Y tế Phú Lộc cơ sở Chân Mây nhằm bảo đảm an toàn cho cả mẹ và thai nhi. Tuy nhiên, khi xe chưa kịp đến nơi, sản phụ chuyển dạ nhanh. Các cán bộ y tế đã bình tĩnh xử trí, đỡ đẻ thành công cho sản phụ ngay trên xe.

Hai bé trai song sinh chào đời an toàn, với cân nặng lần lượt khoảng 1.700g và 1.800g. Hiện sản phụ và hai trẻ sơ sinh đang được theo dõi, chăm sóc tại Trung tâm Y tế Phú Lộc cơ sở Chân Mây, sức khỏe ổn định.

