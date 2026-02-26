Trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid để Benfica mở tỷ số trước, nhưng đã thắng ngược 2-1 nhờ các pha lập công của Tchouameni (16’) và Vinicius (80’), trong ngày họ thiếu vắng át chủ bài Mbappe vì chấn thương.

Courtois mong Real Madrid không gặp lại Man City ở vòng 16 đội mùa này. Ảnh: X Madrid Zone

Chung cuộc, ông Vua châu Âu lấy vé vòng 16 đội với tổng tỷ số 3-1 sau 2 lượt trận play-off, sẽ chạm trán Man City hoặc Sporting Lisbon ở vòng tiếp theo.

Chia sẻ sau trận, thủ thành Thibaut Courtois cho hay, anh hi vọng Real Madrid sẽ không gặp Man City, đối thủ mà họ liên tục đụng độ những mùa gần đây, và cũng đã sớm so tài ngay vòng bảng Champions League.

“Bạn biết đấy, Man City là đối thủ đáng gờm. Sporting Lisbon cũng khó chơi. Nhưng chúng tôi đã chạm trán đội của Pep Guardiola nhiều mùa liên tiếp rồi.

Real Madrid vs Man City là trận đấu trong mơ, như trúng số độc đắc vậy. Nhưng mong là lần này, điều đó không xảy ra”.

Trong khi đó, HLV Alvaro Arbeloa nêu quan điểm, ở sân chơi Champions League thì gặp đối thủ nào cũng khó cả, quan trọng nhất vẫn là ở Real Madrid.

Tại vòng bảng năm nay, Man City của Pep thắng 2-1 Real Madrid ngay tại Bernabeu. Ảnh: AS

“Chúng tôi sẽ đấu với bất kỳ đối thủ nào. Đụng Man City thì sẽ rất khó khăn và Sporting Lisbon cũng sẽ thế”.

Tchouameni – Cầu thủ hay nhất trận Real Madrid 2-1 Benfica, cùng quan điểm với ông thầy của mình: “Chúng tôi không nghĩ về Man City, chỉ tập trung vào chính mình. Real Madrid có thể đối đầu bất cứ đối thủ nào”.

Thực tế, Real Madrid liên tiếp gặp Man City trong 5 chiến dịch gần đây và là 6 trong 7 mùa giải gần nhất.

Ở vòng bảng năm nay, Pep và học trò thắng 2-1 Real Madrid ngay tại Bernabeu.