“Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030” đã xác định rõ: Dữ liệu là nguồn tài nguyên mới, là yếu tố then chốt cho chuyển đổi số quốc gia, tạo ra giá trị mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phục vụ lợi ích người dân. Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thu thập, xây dựng, phát triển, khai thác, sử dụng và làm giàu dữ liệu; Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, tiên phong kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Dữ liệu được xác định là yếu tố then chốt cho chuyển đổi số quốc gia, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phục vụ lợi ích người dân.

Quan điểm “Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, xây dựng nền hành chính chủ động tương tác với người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu; chuyển đổi nhận thức từ tra cứu dữ liệu sang chia sẻ, tích hợp, tái sử dụng dữ liệu, từ sở hữu riêng dữ liệu sang chia sẻ dữ liệu sử dụng chung và cùng hưởng các lợi ích mà dữ liệu mang lại; việc kế thừa, chia sẻ, tích hợp, tái sử dụng và phát huy tối đa hiệu quả của dữ liệu là quyền, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương” cũng đã được khẳng định tại Chiến lược dữ liệu quốc gia.

Kết luận phiên họp lần thứ năm ngày 15/11 của Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (gọi tắt là Ban chỉ đạo của Chính phủ) vừa được Văn phòng Chính phủ ra thông báo truyền đạt.

Ban chỉ đạo của Chính phủ đánh giá, bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được, 1 trong 5 hạn chế, bất cập cần khắc phục là tiến độ xây dựng CSDL quốc gia và chuyên ngành trọng yếu chưa đồng đều, chỉ 3/12 CSDL trọng yếu theo Kế hoạch 02 được hình thành cơ bản (gồm CSDL hộ tịch điện tử, CSDL đất đai, CSDL tài chính); 8/12 CSDL trọng yếu và 54/105 CSDL chuyên ngành theo Nghị quyết 71 của Chính phủ chưa đảm bảo nguyên tắc “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - kết nối - dùng chung” và nguy cơ chậm tiến độ.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo của Chính phủ, tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành trọng yếu hiện chưa đồng đều.

Trên cơ sở những nguyên nhân chủ yếu của các tồn tại, hạn chế, Ban chỉ đạo của Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thời gian tới tập trung triển khai 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, đó là: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, chịu trách nhiệm đến cùng; đẩy mạnh rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách; khẩn trương xây dựng và ban hành chiến lược chuyển đổi số và chiến lược dữ liệu; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; bảo đảm kinh phí từ nguồn ngân sách và đầu tư.

Cụ thể, Ban chỉ đạo của Chính phủ đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiên quyết khắc phục những điểm nghẽn đã được chỉ ra, bảo đảm triển khai hiệu quả, hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ được giao trong năm 2025, nhất là tại Nghị quyết 57‑NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ, Nghị quyết 214/NQ‑CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ, Kế hoạch số 02‑KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương; các nhiệm vụ chậm tiến độ theo kết luận tại Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo; các nhiệm vụ còn tồn tại của Đề án 06.

Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu trước ngày 25/11/2025 gửi văn bản cam kết tiến độ thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các nhiệm vụ thực hiện chậm, muộn, không hiệu quả. Văn bản cam kết được gửi về Bộ KH&CN, Bộ Công an và Bộ Nội vụ để tổng hợp, theo dõi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ.

Đáng chú ý, về chiến lược chuyển đổi số và chiến lược dữ liệu, Ban chỉ đạo Chính phủ yêu cầu Thanh tra Chính phủ ban hành trước ngày 25/11/2025.

Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan ban hành hướng dẫn để các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc rà soát, đánh giá và xếp hạng chất lượng các CSDL; hoàn thành việc ban hành hướng dẫn trước ngày 25/11/2025.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Công an, các bộ, ngành, địa phương tổ chức rà soát, đánh giá và xếp hạng chất lượng các CSDL thuộc phạm vi quản lý; gửi kết quả về Bộ Công an trước ngày 10/12/2025. Tiếp đó, Bộ Công an sẽ tổng hợp, thẩm định, đánh giá lại, xếp hạng chất lượng các CSDL trên phạm vi toàn quốc và công bố kết quả trong năm 2026.

Tại kết luận phiên họp ngày 15/11, Ban chỉ đạo của Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục đầu tư phát triển, mở rộng Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 và nghiên cứu, đề xuất xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 2 và số 3; tham mưu ban hành Nghị định của Chính phủ về cơ chế đột phá phát triển cho hoạt động của Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia.